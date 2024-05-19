«Аякс» чудом не проиграл главному аутсайдеру

Откровенно неудачный сезон «Аякс» завершал на выезде против вылетающего «Витесса». На 15-й минуте главный аутсайдер красиво разыграл мяч до верного, и Амин Бутра открыл счет. Еще момент, Пакстен Ааронсон зарядил в штангу. В конце первого тайма Антон Гааей вывел на пустые ворота Йосипа Шутало - 1:1. Под конец игры Кацпер Козловски с лета вколотил мяч в сетку. И лишь в компенсированное время гости отыгрались, на добивании здорово сыграл Стивен Бергёйс - 2:2.

«Аякс» досрочно занял пятое место, соперник - последнее.