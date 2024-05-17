Весьма странная ситуация произошла в Нидерландах. Арбитр Ян Смит, судя по всему, помог «Сент-Джорджу» выиграть первенство четвёртой лиги. Рефери сначала показал три красные карточки игрокам противоположной команды, а позже ещё и добавил 15 минут ко второму тайму, чтобы «Сент-Джордж» успел сравнять счёт и выиграть трофей. Вполне возможно, что все эти решения были справедливыми, однако самое интересное то, что после игры Ян Смит начал праздновать вместе с командой. То есть у него всё-таки были симпатии. Обо всей этой истории рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на NHNieuws.
Дичь в Нидерландах: Судья помог команде выиграть трофей, а потом праздновал
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