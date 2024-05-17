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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван Перси возглавил клуб из Эредивизии

17 Мая 2024 • 12:16 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Херенвен
19.05 15:30

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси получил первую тренерскую работу. Клуб из Эредивизии «Херенвен» официально объявил о подписании контракта с бывшим форвардом сборной Нидерландов.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в Нидерландах очень высоко оценивают ван Перси и считают, что в будущем Робин может стать топовым специалистом.

Отметим, что с 2020 года ван Перси работал ассистентом тренера в «Фейеноорде», но недавно специалист принял решение начать самостоятельную карьеру.

За свою футбольную карьеру ван Перси выигрывал чемпионат Англии, а также становился бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Робин Ван Перси Херенвен

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