Ван Перси возглавил клуб из Эредивизии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси получил первую тренерскую работу. Клуб из Эредивизии «Херенвен» официально объявил о подписании контракта с бывшим форвардом сборной Нидерландов.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в Нидерландах очень высоко оценивают ван Перси и считают, что в будущем Робин может стать топовым специалистом.

Отметим, что с 2020 года ван Перси работал ассистентом тренера в «Фейеноорде», но недавно специалист принял решение начать самостоятельную карьеру.

За свою футбольную карьеру ван Перси выигрывал чемпионат Англии, а также становился бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира.