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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Твенте» и «Волендам» забили 7 мячей за первый тайм - такого в Нидерландах не было с 1985 года

12 Мая 2024 • 23:35 Комментировать
Твенте
7:2
Волендам

В чемпионате Нидерландов состоялись матчи 33-го тура, и он, как обычно, прошёл результативно. Особо отличились «Твенте» и «Волендам», выдав матч с хоккейным счётом - 7:2. При этом в первом тайме из девяти мячей были забиты целых семь. Такой результативности в первом тайме не было в Нидерландах с далёкого 1985 года, тогда «Фортуна» из Ситтарда и НАК из Бреды также забили на двоих семь мячей за первый тайм.

Напомним, что чемпионом страны досрочно стал ПСВ из Эйндховена, это 25-й титул в истории клуба. Вторым идёт «Фейеноорд», а вот за третье место ещё могут побороться «Твенте» и АЗ из Алкмаара.


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Евро-Футбол.Ру,
Твенте Волендам

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23:35 · Нидерланды. Эредивизие
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