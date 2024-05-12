​«Твенте» и «Волендам» забили 7 мячей за первый тайм - такого в Нидерландах не было с 1985 года

В чемпионате Нидерландов состоялись матчи 33-го тура, и он, как обычно, прошёл результативно. Особо отличились «Твенте» и «Волендам», выдав матч с хоккейным счётом - 7:2. При этом в первом тайме из девяти мячей были забиты целых семь. Такой результативности в первом тайме не было в Нидерландах с далёкого 1985 года, тогда «Фортуна» из Ситтарда и НАК из Бреды также забили на двоих семь мячей за первый тайм.

Напомним, что чемпионом страны досрочно стал ПСВ из Эйндховена, это 25-й титул в истории клуба. Вторым идёт «Фейеноорд», а вот за третье место ещё могут побороться «Твенте» и АЗ из Алкмаара.