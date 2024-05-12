«Фортуна» выстояла под атаками ПСВ

Давно не выигрывавшая «Фортуна» достойно сражалась с чемпионским ПСВ, у которого возникли трудности с креативом. На 27-й минуте аутсайдеры вовсе повели, когда Иньиго Кордоба получил шанс забить легкий гол. Попытки Люка де Йонга парировал кипер, а вот Йерди Схаутену удалось сравнять на 72-й минуте ударом головой.
«Фортуна» идет 12-й, соперник, уже выигравший титул, прервал свою победную серию.
Протокол игры
|(1:0) Кордоба Иньиго27'
|72'Схаутен Йерди (1:1)
Копманс Люк•Вут Симен•Гут Родриго•Сиовас Димитрис 63'73' (Вита Реми (73') • 82'Пинту Иву•Дейкс Митчелл•Лонвейк Джастин86' (Браф Джейден (86') •Розье Лорейнц•Петерсон Кристофер73' (Гриффит Иман (73') •Кордоба Иньиго86' (Бельхейр Мухамед (86') •Да Крус Алессио61' (Фофана Садик (61')
Дроммел Йоэл•Тезе Джордан46' (Веерман Йоэй (46') •Рамальо Андре69' (Пепи Рикардо (69') •Боскальи Оливье•Жуниор Мауро•Схаутен Йерди•Тиль Гус•Сайбари Исмаэль46' (Ван Анхольт Патрик (46') •Тильман Малик•Лосано Ирвинг46' (Бакайоко Жоан (46') •Де Йонг Люк
12 мая. Стадион "Фортуна Ситтард".
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