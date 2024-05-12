«Фортуна» выстояла под атаками ПСВ

Давно не выигрывавшая «Фортуна» достойно сражалась с чемпионским ПСВ, у которого возникли трудности с креативом. На 27-й минуте аутсайдеры вовсе повели, когда Иньиго Кордоба получил шанс забить легкий гол. Попытки Люка де Йонга парировал кипер, а вот Йерди Схаутену удалось сравнять на 72-й минуте ударом головой.

«Фортуна» идет 12-й, соперник, уже выигравший титул, прервал свою победную серию.