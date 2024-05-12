«Фейеноорд» в большинстве дожал «НЕК Неймеген»

В 33-м туре Эредивизии «НЕК Неймеген» дал бой «Фейеноорду». В равной борьбе гости выиграли первый тайм, когда Келвин Стенгс «забил в раздевалку». Соперник сразу после перерыва отыгрался и на весь тайм остался вдесятером. Янкуба Минте вновь вывел «Фейеноорд» вперед, но интрига вернулась на 80-й минуте - 2:2. Тем не менее, Аясэ Уэда вырвал победу для «Фейеноорда» - 2:3.
Команда из Роттердама досрочно заняла второе место, соперник идет шестым.
Протокол игры
|45'Стенгс Келвин (0:1)
|(1:1) Сано Кадаи47'
|57'Минте Янкуба (1:2)
|(2:2) Хансен Сонтье80'
|87'Уэда Аясэ (2:3)
Силлессен Яспер•Перейра Брайанн•Росс Матиас79' (Хансен Сонтье (79') •Нюйтинк Брэм• 49'Вердонк Калвин•Чери Тьяронн•Худемакерс Меес79' (Шоне Лассе (79') •Пропер Дирк71' (Огава Коки (71') •Сано Кадаи•Гонсалес Роберто•Со Силла51' (Бас Юри (51')
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас•Ганцко Давид•Лопес Маркос68' (Лингр Ондржей (68') •Стенгс Келвин•Зерруки Рамиз85' (Сейер Лео (85') • 90'Ван Ден Белт Томас67' (Джаханбахш Алиреза (67') •Минте Янкуба67' (Пайшао Игор (67') •Уэда Аясэ•Иванушец Лука 33'75' (Траунер Гернот (75')
Запасные: Дживайро Рид•Велленройтер Тимон•Ван Сас Микки
12 мая. Стадион "Гоффертштадион".
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