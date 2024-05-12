«Фейеноорд» в большинстве дожал «НЕК Неймеген»

В 33-м туре Эредивизии «НЕК Неймеген» дал бой «Фейеноорду». В равной борьбе гости выиграли первый тайм, когда Келвин Стенгс «забил в раздевалку». Соперник сразу после перерыва отыгрался и на весь тайм остался вдесятером. Янкуба Минте вновь вывел «Фейеноорд» вперед, но интрига вернулась на 80-й минуте - 2:2. Тем не менее, Аясэ Уэда вырвал победу для «Фейеноорда» - 2:3.

Команда из Роттердама досрочно заняла второе место, соперник идет шестым.