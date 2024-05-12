Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» разгромил «Алмере Сити» благодаря хет-трику Бергвейна за 9 минут

12 Мая 2024 • 17:24 Комментировать
Аякс
3:0
Алмере Сити

В предпоследнем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Алмере Сити» и не оставил сопернику ни шанса. На 29-й минуте Стевен Бергвейн в одиночку продрался к воротам и открыл счет. Несколько минут спустя он оформил дубль ударом с лета, а также создал еще один красивый результативный выпад с отличным завершением - хет-трик за девять минут.

«Аякс» победил и досрочно занял пятое место, избежав еврокубкового плей-офф.

Протокол игры  
Аякс3:0Алмере Сити
(1:0) Бергвейн Стевен29'  
(2:0) Бергвейн Стевен34'  
(3:0) Бергвейн Стевен38'  
Рульи ХеронимоРенсх Девайн 76' (Гааей Антон ( 76') Шутало ЙосипКаплан Ахметджан  45'Хато Йоррель  62'Маннсверк Сиверт  26' 46' (Бергёйс Стивен ( 46') Хендерсон Джордан 79' (Ван ден Бомен Бранко ( 79') Тейлор КеннетАкпом Чуба 70' (Тахирович Бенджамин ( 70') Бробби БрайанБергвейн Стевен 77' (Годс Мика ( 77')
Запасные: Соса БорнаРейкхофф ЮлианГортер ДжейФитц-Джим КиянПасвер РемкоМедич ЯковБоргес Карлос
Баккер НординЯкобс ЙоейВан Брюген Дамиан  52'Барбе Тео 55' (Мбе Со Лоик ( 55') Акуджоби Хамди  10'Флоранюс ШерелРесинк СтейеРобине Тома 76' (Пенья Альваро ( 76') Ван Де Камп Йокем Ритмистер 76' (Маттуар Фез ( 76') Хансен Корнелиус 56' (Ван ла Парра Райив ( 56') Катлайн Йоанн 19' (Паскуаль Хосе ( 19')
Запасные: Маменги КристоферНалич АдиВан Дайвен ДжейсонВан Дер Вилт ДжоэлПост ДанниКоррин МиланРадлингер Самуэль
12 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Стевен Бергвейн Алмере Сити ещё теги

Новости по матчу

11 Мая
16:11
«Аякс» может отказаться от Хендерсона – известна причина
10 Мая
02:55
«Аякс» вынужден отказаться от кандидатуры Поттера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
Фейеноорд Фейеноорд
2
3
5.40 4.30 1.53
Видео
Окончен
Твенте Твенте
Волендам Волендам
7
2
1.06 13.00 21.00
Видео
Окончен
Валвейк Валвейк
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
1
1
1.71 3.80 4.50
Видео
Окончен
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
ПСВ ПСВ
1
1
8.40 6.00 1.28
Видео
Окончен
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
0
3
4.00 3.80 1.80
Видео
Окончен
Херенвен Херенвен
Витесс Витесс
1
3
1.58 4.10 5.00
Видео
Окончен
Утрехт Утрехт
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
0
1
1.82 3.70 4.00
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Алмере Сити Алмере Сити
3
0
1.30 5.60 8.00
Видео
Окончен
Эксельсиор Эксельсиор
Хераклес Хераклес
4
0
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал о ситуации с будущим ван де Бека – игрок не хочет возвращаться в АПЛ
17:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Фортуна» выстояла под атаками ПСВ
17:29 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» в большинстве дожал «НЕК Неймеген»
17:24 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» разгромил «Алмере Сити» благодаря хет-трику Бергвейна за 9 минут
11 Мая
16:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» может отказаться от Хендерсона – известна причина
03:55 · Нидерланды. Эредивизие
​Фариоли близок к назначению в «Аякс»
01:28 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ готов выкупить Деста у «Барселоны» на своих условиях
10 Мая
18:23 · Германия. Бундеслига
ПСВ выкупил Тильмана у «Баварии» официально
02:55 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» вынужден отказаться от кандидатуры Поттера
09 Мая
21:41 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ принял решение по арендованному у «Барселоны» Десту
08 Мая
14:17 · Нидерланды. Эредивизие
Поттер сделал встречное предложение «Аяксу»
05:22 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван Боммель получает предложения от различных клубов
07 Мая
17:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер мог покинуть АПЛ перед трансфером в «Челси» слухи
07:55 · Англия. Премьер-лига
Слот сообщил, когда «Ливерпуль» может объявить о назначении
06 Мая
17:32 · Англия. Премьер-лига
Слот дал понять, что свяжется с Клоппом
Все новости
Рекомендуем