«Аякс» разгромил «Алмере Сити» благодаря хет-трику Бергвейна за 9 минут

В предпоследнем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Алмере Сити» и не оставил сопернику ни шанса. На 29-й минуте Стевен Бергвейн в одиночку продрался к воротам и открыл счет. Несколько минут спустя он оформил дубль ударом с лета, а также создал еще один красивый результативный выпад с отличным завершением - хет-трик за девять минут.

«Аякс» победил и досрочно занял пятое место, избежав еврокубкового плей-офф.