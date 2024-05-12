«Аякс» разгромил «Алмере Сити» благодаря хет-трику Бергвейна за 9 минут

В предпоследнем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал «Алмере Сити» и не оставил сопернику ни шанса. На 29-й минуте Стевен Бергвейн в одиночку продрался к воротам и открыл счет. Несколько минут спустя он оформил дубль ударом с лета, а также создал еще один красивый результативный выпад с отличным завершением - хет-трик за девять минут.
«Аякс» победил и досрочно занял пятое место, избежав еврокубкового плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Бергвейн Стевен29'
|(2:0) Бергвейн Стевен34'
|(3:0) Бергвейн Стевен38'
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн76' (Гааей Антон (76') •Шутало Йосип•Каплан Ахметджан• 45'Хато Йоррель• 62'Маннсверк Сиверт 26'46' (Бергёйс Стивен (46') •Хендерсон Джордан79' (Ван ден Бомен Бранко (79') •Тейлор Кеннет•Акпом Чуба70' (Тахирович Бенджамин (70') •Бробби Брайан•Бергвейн Стевен77' (Годс Мика (77')
Баккер Нордин•Якобс Йоей•Ван Брюген Дамиан• 52'Барбе Тео55' (Мбе Со Лоик (55') •Акуджоби Хамди• 10'Флоранюс Шерел•Ресинк Стейе•Робине Тома76' (Пенья Альваро (76') •Ван Де Камп Йокем Ритмистер76' (Маттуар Фез (76') •Хансен Корнелиус56' (Ван ла Парра Райив (56') •Катлайн Йоанн19' (Паскуаль Хосе (19')
12 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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