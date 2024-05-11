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«Аякс» может отказаться от Хендерсона – известна причина

11 Мая 2024 • 16:11 Комментировать
Аякс
...
Алмере Сити
1 1.23 X 6.40 2 11.50
Через 22 ч. 4 мин.

Полузащитник Джордан Хендерсон пополнил состав «Аякса» относительно недавно – в зимнее трансферное окно. Впрочем, уже летом амстердамский клуб может отказаться от услуг англичанина.

Как сообщает The Athletic, «Аякс»» может попрощаться с Хендерсоном из-за невыхода в Лигу чемпионов. 33-летний полузащитник является одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе, а из-за непопадания в Лигу чемпионов амстердамцам, возможно, придётся сокращать бюджет.

За «Аякс» Джордан Хендерсон провёл 10 официальных матчей. В них англичанин записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.

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