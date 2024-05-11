«Аякс» может отказаться от Хендерсона – известна причина

Полузащитник Джордан Хендерсон пополнил состав «Аякса» относительно недавно – в зимнее трансферное окно. Впрочем, уже летом амстердамский клуб может отказаться от услуг англичанина.

Как сообщает The Athletic, «Аякс»» может попрощаться с Хендерсоном из-за невыхода в Лигу чемпионов. 33-летний полузащитник является одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе, а из-за непопадания в Лигу чемпионов амстердамцам, возможно, придётся сокращать бюджет.

За «Аякс» Джордан Хендерсон провёл 10 официальных матчей. В них англичанин записал на свой счёт три голевых паса на партнёров.