​Фариоли близок к назначению в «Аякс»

Итальянский специалист Франческо Фариоли близок к тому, чтобы возглавить амстердамский «Аякс». О такой вероятности мы уже сообщали неделею тому назад, но сейчас, похоже, клуб приблизился к этой цели. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, весьма компетентный в теме трансферов.

Если это подтвердится, то Фариоли станет первым итальянским тренером за всю длинную и славную историю «Аякса». В качестве возможного тренера амстердамского клуба пресса называла также экс-наставника «Челси» Грэма Поттера, но переговоры с ним ни к чему так и не привели.