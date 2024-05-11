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​Фариоли близок к назначению в «Аякс»

11 Мая 2024 • 03:55 Комментировать

Итальянский специалист Франческо Фариоли близок к тому, чтобы возглавить амстердамский «Аякс». О такой вероятности мы уже сообщали неделею тому назад, но сейчас, похоже, клуб приблизился к этой цели. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, весьма компетентный в теме трансферов.

Если это подтвердится, то Фариоли станет первым итальянским тренером за всю длинную и славную историю «Аякса». В качестве возможного тренера амстердамского клуба пресса называла также экс-наставника «Челси» Грэма Поттера, но переговоры с ним ни к чему так и не привели.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Франческо Фариоли
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