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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ готов выкупить Деста у «Барселоны» на своих условиях

11 Мая 2024 • 01:28 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
ПСВ
1 10.00 X 6.20 2 1.25
12.05 15:30

ПСВ заинтересован в покупке левого защитника Серджино Деста, но не станет платить согласованную ранее сумму.

Американец выступает за клуб из Эйндховена на правах аренды до конца текущего сезона. По некоторым данным, в сделку включён пункт, позволяющий чемпионам Нидерландов выкупить латераля у «Барселоны» за 10 млн евро, однако такие условия не устраивают потенциальных покупателей – тем более с учётом тяжёлой травмы игрока. По обновлённым сведениям журналиста Рика Эльфринка, ПСВ всё же попробует оформить полноценный трансфер Деста, но предложит меньше, чем было оговорено. Пока неясно, готовы ли на это «сине-гранатовые».

В апреле Серджино Дест выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. 23-летний футболист не сможет играть до конца 2023 года.

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