«Аякс» вынужден отказаться от кандидатуры Поттера

Наставник Грэм Поттер вряд ли займёт пост главного тренера «Аякса».

Английский специалист так и не нашёл работу с момента увольнения из «Челси» весной прошлого года. На Поттера был всерьёз нацелен «Аякс»: амстердамцы считали экс-тренера «Брайтона» своим первым выбором, но тот не ответил взаимностью. Согласно обновлённым данным журналиста Мэтта Лоу, стороны вряд ли смогут договориться, хотя такой сценарий пока не исключается полностью. В ближайшее время нидерландский клуб будет вынужден сосредоточиться на других кандидатурах.

«Аякс» занимает пятую строчку в турнирной таблице Эредивизи за два тура до финиша.

Среди претендентов на Грэма Поттера также фигурировали «Манчестер Юнайтед» и «Милан».