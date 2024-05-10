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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» вынужден отказаться от кандидатуры Поттера

10 Мая 2024 • 02:55 Комментировать
Аякс
...
Алмере Сити
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12.05 15:30

Наставник Грэм Поттер вряд ли займёт пост главного тренера «Аякса».

Английский специалист так и не нашёл работу с момента увольнения из «Челси» весной прошлого года. На Поттера был всерьёз нацелен «Аякс»: амстердамцы считали экс-тренера «Брайтона» своим первым выбором, но тот не ответил взаимностью. Согласно обновлённым данным журналиста Мэтта Лоу, стороны вряд ли смогут договориться, хотя такой сценарий пока не исключается полностью. В ближайшее время нидерландский клуб будет вынужден сосредоточиться на других кандидатурах.

«Аякс» занимает пятую строчку в турнирной таблице Эредивизи за два тура до финиша.

Среди претендентов на Грэма Поттера также фигурировали «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Грэм Поттер

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АЯКС АЛМЕРЕ СИТИ
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