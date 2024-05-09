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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ принял решение по арендованному у «Барселоны» Десту

09 Мая 2024 • 21:41 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
ПСВ
12.05 15:30

Крайний защитник Серджино Дест вернётся в «Барселону» после завершения текущего сезона.

ПСВ мог оформить выкуп 23-летнего футболиста за сумму, близкую к 10 млн евро, однако к концу кампании американец получил тяжёлую травму, выбыв до конца года. По информации журналиста Рика Эльфринка, в эйндховенском клубе решили не активировать опцию покупки Деста. Вероятно, чемпионы Нидерландов попробуют приобрести игрока в январе 2025 года, если его восстановление пройдёт успешно.

Контракт Серджино Деста с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона. В 37 поединках за ПСВ латераль отметился двумя голами и семью ассистами.

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