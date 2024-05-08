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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Поттер сделал встречное предложение «Аяксу»

08 Мая 2024 • 14:17 Комментировать

Грэм Поттер находится без тренерской работы больше тринадцати месяцев – прошлой весной этого специалиста уволили из «Челси» по причине плохих результатов. В последнее время слухи связывают Поттера с «Аяксом». Недавно в прессе появлялась информация о том, что 48-летний специалист отклонил предложение амстердамского клуба по финансовым причинам.

Теперь нидерландское издание AD сообщает о том, что Поттер и его агент Джон Моррис сделали «Аяксу» встречное предложение. При этом в настоящий момент вероятность заключения сделки ниже, чем вероятность её провала, отмечает источник.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Грэм Поттер
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