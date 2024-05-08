​Ван Боммель получает предложения от различных клубов

Расставшийся с бельгийским «Антверпеном» Марк ван Боммель не испытывает недостатка в предложениях - им активно интересуется нидерландский «Фейеноорд», который расстаётся с Арне Слотом, но не только. По последним слухам, ван Боммель может получить работу в самом «Милане».

Высокого мнения о нём не кто иной, как Златан Ибрагимович, который получил возможность принимать решения в своём любимом клубе. Он уже пробует поговорить с Марком на тему возможной работы в качестве главного тренера, сообщает calciomercato.it.

В настоящий момент «Милан» тренирует Стефано Пиоли, он работает с клубом с октября 2019 года.