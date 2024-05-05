«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «ПЕК Зволле»

Досрочно занявший второе место в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» играл против также немотивированного «ПЕК Зволле». Гости в основном просто отбивались и 32 минуты сохраняли ворота в неприкосновенности. Аясэ Уэда в итоге открыл счет, Лука Иванушец отличился по итогам дальнего удара. В начале второго тайма Уэда с пенальти не переиграл голкипера. Еще один 11-метровый, и уже Сантьяго Хименес бил - 3:0. Под конец Лютсхарел Гертрейда отличился, а спустя две минуты - Хименес с рикошетом - 5:0.
Протокол игры
|(1:0) Уэда Аясэ33'
|(2:0) Иванушец Лука41'
|(3:0) Хименес Сантьяго Томас67'
|(4:0) Гертрейда Лютсхарел80'
|(5:0) Хименес Сантьяго Томас82'
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Белен Томас•Ганцко Давид65' (Ван Ден Белт Томас (65') •Зерруки Рамиз•Тимбер Квинтен65' (Лопес Маркос (65') •Пайшао Игор•Стенгс Келвин 57'76' (Лингр Ондржей (76') •Иванушец Лука57' (Джаханбахш Алиреза (57') •Уэда Аясэ65' (Хименес Сантьяго Томас (65')
Схенделаар Яспер•Ван Полен Брам•Керстен Сэм•Ансельмо Гарсия-Макналти•Ван Дер Хар Дамиан•Эль-Аззузи Ануар• 40'Крастев Филип•Рейндерс Элиано62' (Ван Ден Берг Дэйв (62') •Веланас Одиссеус•Ван дер Ватер Силвестр78' (Веллиос Апостолос (78') •Тай Леннарт
05 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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