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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «ПЕК Зволле»

05 Мая 2024 • 22:53 Комментировать
Фейеноорд
5:0
ПЕК Зволле
окончен

Досрочно занявший второе место в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» играл против также немотивированного «ПЕК Зволле». Гости в основном просто отбивались и 32 минуты сохраняли ворота в неприкосновенности. Аясэ Уэда в итоге открыл счет, Лука Иванушец отличился по итогам дальнего удара. В начале второго тайма Уэда с пенальти не переиграл голкипера. Еще один 11-метровый, и уже Сантьяго Хименес бил - 3:0.  Под конец Лютсхарел Гертрейда отличился, а спустя две минуты - Хименес с рикошетом - 5:0.

Протокол игры  
Фейеноорд5:0ПЕК Зволле
(1:0) Уэда Аясэ33'  
(2:0) Иванушец Лука41'  
(3:0) Хименес Сантьяго Томас67'  
(4:0) Гертрейда Лютсхарел80'  
(5:0) Хименес Сантьяго Томас82'  
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотБелен ТомасГанцко Давид 65' (Ван Ден Белт Томас ( 65') Зерруки РамизТимбер Квинтен 65' (Лопес Маркос ( 65') Пайшао ИгорСтенгс Келвин  57' 76' (Лингр Ондржей ( 76') Иванушец Лука 57' (Джаханбахш Алиреза ( 57') Уэда Аясэ 65' (Хименес Сантьяго Томас ( 65')
Запасные: Дживайро РидМинте ЯнкубаЛампру КостантиносСейер ЛеоВелленройтер Тимон
Схенделаар ЯсперВан Полен БрамКерстен СэмАнсельмо Гарсия-МакналтиВан Дер Хар ДамианЭль-Аззузи Ануар  40'Крастев ФилипРейндерс Элиано 62' (Ван Ден Берг Дэйв ( 62') Веланас ОдиссеусВан дер Ватер Силвестр 78' (Веллиос Апостолос ( 78') Тай Леннарт
Запасные: Жаир-Бобсон ДивайоБюрместер ЗикоХауптмейер МайкMohamed OukhattouTeun GijselhartФонтана ЭнтониФермеер Кеннет
05 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПЕК Зволле

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