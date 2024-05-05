«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «ПЕК Зволле»

Досрочно занявший второе место в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» играл против также немотивированного «ПЕК Зволле». Гости в основном просто отбивались и 32 минуты сохраняли ворота в неприкосновенности. Аясэ Уэда в итоге открыл счет, Лука Иванушец отличился по итогам дальнего удара. В начале второго тайма Уэда с пенальти не переиграл голкипера. Еще один 11-метровый, и уже Сантьяго Хименес бил - 3:0. Под конец Лютсхарел Гертрейда отличился, а спустя две минуты - Хименес с рикошетом - 5:0.