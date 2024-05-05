«Аякс» разгромил «Волендам», оформив вылет соперника

«Аякс» закрепился на пятом месте, а вот «Волендам» вместе с «Витессом» напрямую вылетает.
Протокол игры
|25'Тейлор Кеннет (0:1)
|59'Акпом Чуба (0:2)
|70'Бробби Брайан (0:3)
|77'Тейлор Кеннет (0:4)
|(1:4) Бенамар Бенаисса80'
Мио Бакхаус•Плат Брайан•Мирани Деймон76' (Бенамар Бенаисса (76') •Флинт Джош•Кокс Джордж•Milan de Haan66' (Imran Nazih (66') •Ле Ру Люк82' (Myron Mau-Asam (82') •Твигт Калвин•Бут Зак•Соуса Вивальдо66' (Буур Оскар (66') •Джонсон Дариус76' (Дуири Ашраф (76')
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Каплан Ахметджан•Хато Йоррель•Хендерсон Джордан81' (Вос Силвано (81') •Маннсверк Сиверт72' (Ван ден Бомен Бранко (72') •Тейлор Кеннет•Акпом Чуба88' (Рейкхофф Юлиан (88') •Бробби Брайан81' (Фитц-Джим Киян (81') •Годс Мика72' (Бергёйс Стивен (72')
Запасные: Соса Борна•Гортер Джей•Пасвер Ремко•Гааей Антон•Медич Яков
05 мая. Стадион "Крас".
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