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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» разгромил «Волендам», оформив вылет соперника

05 Мая 2024 • 17:29 Комментировать
Волендам
1:4
Аякс
окончен
В 32-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Волендама» и добыл важную победу. Начало разгрому положил Кеннет Тейлор выстрелом из-за штрафной. Дариус Джонсон едва не сравнял счет после ошибки Йосипа Шутало - штанга. Мика Годс вывел на пустые ворота Чубу Акпома - 0:2. Брайан Бробби сделал счет разгромным, в Тейлор оформил дубль. Бенаисса Бенамар с близкого расстояния вколотил мяч головой в сетку - 1:4.

«Аякс» закрепился на пятом месте, а вот «Волендам» вместе с «Витессом» напрямую вылетает.

Протокол игры  
Волендам1:4Аякс
  25'Тейлор Кеннет (0:1)
  59'Акпом Чуба (0:2)
  70'Бробби Брайан (0:3)
  77'Тейлор Кеннет (0:4)
(1:4) Бенамар Бенаисса80'  
Мио БакхаусПлат БрайанМирани Деймон 76' (Бенамар Бенаисса ( 76') Флинт ДжошКокс ДжорджMilan de Haan 66' (Imran Nazih ( 66') Ле Ру Люк 82' (Myron Mau-Asam ( 82') Твигт КалвинБут ЗакСоуса Вивальдо 66' (Буур Оскар ( 66') Джонсон Дариус 76' (Дуири Ашраф ( 76')
Запасные: Хуве КвинсиЛауэрс БарриГессанд АксельВан Овелен КайнCaner DemirciogluSafouane KarimПайн Дерон
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнШутало ЙосипКаплан АхметджанХато ЙоррельХендерсон Джордан 81' (Вос Силвано ( 81') Маннсверк Сиверт 72' (Ван ден Бомен Бранко ( 72') Тейлор КеннетАкпом Чуба 88' (Рейкхофф Юлиан ( 88') Бробби Брайан 81' (Фитц-Джим Киян ( 81') Годс Мика 72' (Бергёйс Стивен ( 72')
Запасные: Соса БорнаГортер ДжейПасвер РемкоГааей АнтонМедич Яков
05 мая. Стадион "Крас".

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Волендам

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