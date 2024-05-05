«Аякс» разгромил «Волендам», оформив вылет соперника

В 32-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Волендама» и добыл важную победу. Начало разгрому положил Кеннет Тейлор выстрелом из-за штрафной. Дариус Джонсон едва не сравнял счет после ошибки Йосипа Шутало - штанга. Мика Годс вывел на пустые ворота Чубу Акпома - 0:2. Брайан Бробби сделал счет разгромным, в Тейлор оформил дубль. Бенаисса Бенамар с близкого расстояния вколотил мяч головой в сетку - 1:4.

«Аякс» закрепился на пятом месте, а вот «Волендам» вместе с «Витессом» напрямую вылетает.