​«Преждевременная радость» - «Гронинген» оконфузил болельщиков «Роды»

Во второй лиге нидерландского футбола в разгаре борьба за путёвки наверх, «Виллем» уже оформил своё возвращение в элиту, а за второе место идёт борьба между «Родой», которая покинула высшую лигу шесть лет тому назад, и «Гронингеном» - клубом, в котором начинал в Европе Луис Суарес.

В предпоследнем туре «Рода» выиграла со счётом 2:0 у «Камбюра», а в параллельном матче «Гронинген» проигрывал «Телстару». И болельщики «Роды» уже высыпали на поле стадиона в Керкаде, чтобы отпраздновать возвращение клуба, как вдруг «Гронинген» в последней атаке сравнял счёт и сохранил свои шансы на выход в Эредивизию.

Причем сценарист чемпионата постарался на славу - дело в том, что в последнем туре «Роде» и «Гронингену» предстоит сыграть... друг против друга.