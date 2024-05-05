​«Виллем II» возвращается в Эредивизию

За тур до окончания сезона во второй лиге нидерландского футбола путёвку наверх обеспечил себе «Виллем II». Клуб вылетел из высшей лиги в 2022 году, и в прошлом сезоне вернуться не сумел. Но сейчас это получилось. После ничьей с «Дордрехтом» в 37-м туре «Виллем» оторвался на четыре очка от идущего третьим «Гронингена» и стал недосягаемым за тур до конца сезона.

Компанию ему составит, скорее всего, «Рода» - она идёт второй и в последнем туре ей достаточно и ничьей. Правда, добыть её будет непросто - ей предстоит матч с прямым конкурентом, «Гронингеном», который будет изо всех сил стремиться к победе.