​Игроки «Витесса» пожертвовали свои зарплаты ради спасения клуба

Нидерландский «Витесс» переживает непростые времена, речь идёт о больших финансовых проблемах - настолько больших, что игроки клуба решили пожертвовать свои зарплаты ради его спасения:

- Мы решили внести свой зарплатный вклад в спасение клуба. Надеюсь, это поможет, - пояснил капитан «Витесса» Марко ван Гинкель.

Не так давно «Витесс» был лишён 18 очков за неоднократное невыполнение требований лицензионного регламента, в результате чего уже оформился во вторую лигу - впервые за последние 35 лет. Это всё происходит спустя лишь семь лет после того, как клуб взял первый в своей истории трофей - кубок Нидерландов в 2017 году.