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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» выбирает между бывшим тренером «Челси» и 35-летним специалистом из Лиги 1

04 Мая 2024 • 11:06 Комментировать
Волендам
...
Аякс
1 7.00 X 6.20 2 1.35
05.05 15:30

Амстердамский «Аякс» намерен объявить имя нового тренера уже на следующей неделе. По информации от De Telegraaf, нидерландская команда в настоящий момент выбирает между двумя специалистами.

Источник сообщает, что «Аякс» рассматривает кандидатуры бывшего тренера «Челси» Грэма Поттера и нынешнего наставника «Ниццы» Франческо Фариоли, которому 35 лет.

Напомним, Поттер уже более года находится без работы после увольнения из «Челси». Ранее англичанин также возглавлял «Брайтон». Что касается Фариоли, под его руководством «Ницца» сейчас занимает пятое место в чемпионате Франции, но команда надеется финишировать в зоне Лиги чемпионов.

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Аякс Ницца Грэм Поттер Франческо Фариоли ещё теги

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