Травма повлияет на переговоры по Десту

Защитник Серджино Дест угодил в лазарет с серьёзной травмой – разрыв крестообразной связки колена. Скорее всего, 23-летний американский футболист не появится на футбольном поле до конца 2024 календарного года.

ПСВ планировал активировать опцию выкупа Деста у «Барселоны» за 10 миллионов евро, поскольку в клубе из Эйндховена очень довольны игроком. Впрочем, травма может изменить ситуацию с точки зрения переговоров, пишет в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Серджино Дест провёл за ПСВ 37 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и семь голевых передач на партнёров.