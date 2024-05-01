Дест подтвердил, что не сыграет в 2024 году

Пресс-служба ПСВ опубликовала видеообращение защитника Серджино Деста. 23-летний футболист подтвердил информацию о том, что он получил серьёзную травму колена – разрыв крестообразной связки. По словам Деста, в ближайшее время он перенесёт хирургическое вмешательство и начнёт процесс восстановления.

Очевидно, что Серджино Дест не сыграет до конца 2024 календарного года, поскольку после травм «крестов» восстановление обычно занимает очень много времени.

Стоит сказать, что 23-летний Дест выступает за ПСВ в аренде – права на американского футболиста принадлежат «Барселоне».