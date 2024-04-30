«Аякс» и Поттер далеки друг от друга

Поговаривают, что Грэм Поттер может стать главным тренером «Аякса». Недавно англичанин даже приезжал на матч амстердамской команды в Эредивизие. Позже в прессе сообщалось об отрицательном ответе Поттера на первое предложение «Аякса» по финансовым причинам.

Как сообщает на своих страницах нидерландский AD, «Аякс» и Поттер всё ещё далеки друг от друга. Клуб пока не собирается удовлетворять требования специалиста, поэтому сотрудничество может сорваться.

Стоит сказать, что Грэм Поттер находится без тренерской работы уже почти тринадцать месяцев после отставки из английского «Челси».