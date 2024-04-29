Янсен хочет возглавить «Аякс»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о будущем бывшего наставника «АЗ Алкмаара» Паскаля Янсена.

Ранее сообщалось, что 51-летний тренер отказался от предложения возглавить московский «Спартак».

«Знаю, что Паскаль Янсен надеется на предложение от «Аякса». Думаю, выбор в пользу России более сложный из-за политической ситуации», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

После 26 сыгранных туров «красно-белые» идут на четвертой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 42 очка.