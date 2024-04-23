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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван Перси близок к назначению тренером нидерландского клуба

23 Апреля 2024 • 17:48 Комментировать

Робин ван Перси в обозримом будущем может начать полноценную тренерскую карьеру. Как сообщает на своих страницах нидерландский AD, 40-летний специалист близок к соглашению с «Херенвеном». О желании этого клуба пригласить ван Перси стало известно ещё несколько недель назад.

Отметим, что в настоящий момент Робин ван Перси работает с молодёжной командой в родном «Фейеноорде».

На текущий момент «Херенвен» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Ближайший матч команда проведёт в четверг, 25 апреля, - против ПСВ на своём поле.

Почувствуй себя старым: Торрес и ван Перси пересеклись как тренеры

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Робин Ван Перси Херенвен ещё теги
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