Ван Перси близок к назначению тренером нидерландского клуба

Робин ван Перси в обозримом будущем может начать полноценную тренерскую карьеру. Как сообщает на своих страницах нидерландский AD, 40-летний специалист близок к соглашению с «Херенвеном». О желании этого клуба пригласить ван Перси стало известно ещё несколько недель назад.

Отметим, что в настоящий момент Робин ван Перси работает с молодёжной командой в родном «Фейеноорде».

На текущий момент «Херенвен» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Ближайший матч команда проведёт в четверг, 25 апреля, - против ПСВ на своём поле.

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