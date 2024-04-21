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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» выиграл Кубок Нидерландов в зажигательном матче против НЕКа

21 Апреля 2024 • 21:23 Комментировать
Фейеноорд
1:0
НЕК Неймеген

В финале Кубка Нидерландов «Фейеноорд» играл против НЕКа. Первый тайм прошёл без ярких моментов и завершился нулями на табло. После перерыва фаворит организовал несколько атак, но удары головой не были точными. А на 60-й минуте Игор Пайшао завершил комбинацию - 1:0.

Матч был прерван на полчаса из-за файер-шоу болельщиков «Фейеноорда», загоревшегося баннера и густого дыма на стадионе. На 74-й минуте Янкуба Минте за грубость был удален с поля, а его команда довела матч до победы и завоевала кубок страны.

Протокол игры  
Фейеноорд1:0НЕК Неймеген
(1:0) Пайшао Игор60'  
Велленройтер ТимонНиукоп Барт 76' (Уэда Аясэ ( 76') Белен ТомасГанцко ДавидГертрейда ЛютсхарелЗерруки РамизСтенгс Келвин 87' (Джаханбахш Алиреза ( 87') Тимбер КвинтенМинте Янкуба  74'  74'Хименес Сантьяго Томас 76' (Траунер Гернот ( 76') Пайшао Игор 67' (Иванушец Лука ( 67')
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВан Ден Белт ТомасБейло ЮстинЛампру КостантиносЛингр ОндржейСейер Лео
Силлессен ЯсперВан Рой Барт 90' (Перейра Брайанн ( 90') Сандлер ФилиппНюйтинк БрэмВердонк Калвин  68'Худемакерс Меес 67' (Со Силла ( 67') Пропер ДиркСано Кадаи 87' (Шоне Лассе ( 87') Чери ТьяроннБас Юри 67' (Гонсалес Роберто ( 67') Огава Коки 67' (Хансен Сонтье ( 67'  69')
Запасные: Россен НилсРуфс РобинАртс Д'ЛеануЯнсе РейкРосс МатиасЛарсен Ларс Олден
21 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Нек Неймеген

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