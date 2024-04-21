«Фейеноорд» выиграл Кубок Нидерландов в зажигательном матче против НЕКа

В финале Кубка Нидерландов «Фейеноорд» играл против НЕКа. Первый тайм прошёл без ярких моментов и завершился нулями на табло. После перерыва фаворит организовал несколько атак, но удары головой не были точными. А на 60-й минуте Игор Пайшао завершил комбинацию - 1:0.
Матч был прерван на полчаса из-за файер-шоу болельщиков «Фейеноорда», загоревшегося баннера и густого дыма на стадионе. На 74-й минуте Янкуба Минте за грубость был удален с поля, а его команда довела матч до победы и завоевала кубок страны.
Протокол игры
|(1:0) Пайшао Игор60'
Велленройтер Тимон•Ниукоп Барт76' (Уэда Аясэ (76') •Белен Томас•Ганцко Давид•Гертрейда Лютсхарел•Зерруки Рамиз•Стенгс Келвин87' (Джаханбахш Алиреза (87') •Тимбер Квинтен•Минте Янкуба 74'• 74'Хименес Сантьяго Томас76' (Траунер Гернот (76') •Пайшао Игор67' (Иванушец Лука (67')
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт90' (Перейра Брайанн (90') •Сандлер Филипп•Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин• 68'Худемакерс Меес67' (Со Силла (67') •Пропер Дирк•Сано Кадаи87' (Шоне Лассе (87') •Чери Тьяронн•Бас Юри67' (Гонсалес Роберто (67') •Огава Коки67' (Хансен Сонтье (67') 69'
21 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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