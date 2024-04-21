«Фейеноорд» выиграл Кубок Нидерландов в зажигательном матче против НЕКа

В финале Кубка Нидерландов «Фейеноорд» играл против НЕКа. Первый тайм прошёл без ярких моментов и завершился нулями на табло. После перерыва фаворит организовал несколько атак, но удары головой не были точными. А на 60-й минуте Игор Пайшао завершил комбинацию - 1:0.

Матч был прерван на полчаса из-за файер-шоу болельщиков «Фейеноорда», загоревшегося баннера и густого дыма на стадионе. На 74-й минуте Янкуба Минте за грубость был удален с поля, а его команда довела матч до победы и завоевала кубок страны.