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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Финал Кубка Нидерландов прерывался из-за пожара

21 Апреля 2024 • 20:45 Комментировать
Фейеноорд
1:0
НЕК Неймеген
1 1.28 X 6.30 2 10.00
2-й тайм

В воскресенье вечером проходит финальный матч Кубка Нидерландов между «Фейеноордом» и клубом «НЕК Неймеген». В какой-то момент игру пришлось прерывать из-за пожара на стадионе, в результате которого футбольное поле обволокло дымом.

А всё дело в том, что фанаты активно использовали пиротехнику, и это привело к возгоранию баннера. В итоге свою работу пришлось выполнять пожарным, благо на всех официальных футбольных играх они дежурят в обязательном порядке.

По ходу второго тайма «Фейеноорд», фаворит финальной битвы, обыгрывает НЕК с минимальным счётом 1:0,но борьба продолжается.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Нек Неймеген

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Фейеноорд — НЕК Неймеген Кубка Нидерландов — 21 апреля 2024
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Сегодня, 21 Апреля
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