Финал Кубка Нидерландов прерывался из-за пожара

В воскресенье вечером проходит финальный матч Кубка Нидерландов между «Фейеноордом» и клубом «НЕК Неймеген». В какой-то момент игру пришлось прерывать из-за пожара на стадионе, в результате которого футбольное поле обволокло дымом.

А всё дело в том, что фанаты активно использовали пиротехнику, и это привело к возгоранию баннера. В итоге свою работу пришлось выполнять пожарным, благо на всех официальных футбольных играх они дежурят в обязательном порядке.

По ходу второго тайма «Фейеноорд», фаворит финальной битвы, обыгрывает НЕК с минимальным счётом 1:0,но борьба продолжается.