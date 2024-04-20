Хави получил предложение от нового клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может получить работу в другом клубе.

Испанец покинет свой текущий пост по окончании сезона, если президенту «Барселоны» Жоану Лапорте так и не удастся убедить его передумать. Тем временем, как сообщает Sport, у Хави уже появились другие варианты продолжения карьеры – с ним связался амстердамский «Аякс». Нидерландский клуб и ранее считался одним из вероятных претендентов на специалиста, а теперь установил с ним первый контакт.

«Аякс» полностью проваливает нынешний сезон: за четыре тура до завершения чемпионата команда занимает пятую строчку, отставая от идущего четвёртым АЗ на семь очков.