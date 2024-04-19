С «Витесса» сняли 18 очков – бывшая команда Слуцкого ушла в минус

«Витесс» объявил о снятии с команды 18 очков по решению лицензионного комитета Королевского футбольного союза Нидерландов. Клуб наказали за неспособность выполнить требования по лицензии.

«Витесс» не будет обжаловать наказание и обеими руками ухватится за шанс сохранить лицензию», - говорится в пресс-релизе.

После снятия очков «Витесс» ушёл в минус – теперь в графе с набранными баллами у команды записано «-1». Таким образом, «Витесс» потерял шансы остаться в топ-дивизионе.

Напомним, что в 2018-2019 годах главным тренером «Витесса» был российский специалист Леонид Слуцкий.