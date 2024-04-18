«Барселона» близка к первой летней продаже - известно имя игрока

Каталонская «Барселона» близка к договоренности по первой продаже в летнее трансферное окно. Как информирует Todofichajes, «сине-гранатовые» расстанутся с американским защитником Серджино Дестом.

Нидерландский ПСВ, за который футболист выступает на правах аренды, принял решение оформить полноценный переход игрока. Клуб из Эйндховена выкупит Серджино за десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Серджино провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач. В пассиве 23-летнего американца одна желтая карточка.