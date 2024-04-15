​Ламмерс повторил застарелый рекорд «Утрёхта», установленный ещё в 1984 году

В чемпионате Нидерландов прошли матчи тридцатого тура, «Утрёхт» принимал на своём поле «орлов» из «Гоу Ахед Иглз» и уже на четвёртой минуте игры хозяева открыли счёт усилиями Сэма Ламмерса.

Он забивает уже в шестом матче кряду в рамках высшей лиги нидерландского футбола, и, тем самым, Ламмерс, однофамилец бывшего гонщика Формулы-1 Яна Ламмерса, повторил клубный рекорд «Утрёхта».

Первым игроком, который забивал за клуб в шести матчах чемпионата кряду, был в 1984 году Микел Бекерс. Так что уже в следующем матче с «Валвейком» не на шутку разыгравшийся 26-летний Ламмерс может установить новый клубный рекорд.