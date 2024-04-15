Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ламмерс повторил застарелый рекорд «Утрёхта», установленный ещё в 1984 году

15 Апреля 2024 • 04:46 Комментировать
Утрехт
2:1
Гоу Эхед Иглс

В чемпионате Нидерландов прошли матчи тридцатого тура, «Утрёхт» принимал на своём поле «орлов» из «Гоу Ахед Иглз» и уже на четвёртой минуте игры хозяева открыли счёт усилиями Сэма Ламмерса.

Он забивает уже в шестом матче кряду в рамках высшей лиги нидерландского футбола, и, тем самым, Ламмерс, однофамилец бывшего гонщика Формулы-1 Яна Ламмерса, повторил клубный рекорд «Утрёхта».

Первым игроком, который забивал за клуб в шести матчах чемпионата кряду, был в 1984 году Микел Бекерс. Так что уже в следующем матче с «Валвейком» не на шутку разыгравшийся 26-летний Ламмерс может установить новый клубный рекорд.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Сэм Ламмерс

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
04:46 · Нидерланды. Эредивизие
​Ламмерс повторил застарелый рекорд «Утрёхта», установленный ещё в 1984 году
14 Апреля
19:52 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл волевую победу в матче с «Твенте»
17:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» минимально победил в гостях у «Фортуны»
02:26 · Нидерланды. Эредивизие
Дест: «Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться»
13 Апреля
19:39 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ сделал шаг к золоту, забив 6 мячей «Витессу»
09 Апреля
18:14 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Перси может возглавить команду чемпионата Нидерландов
02:01 · Нидерланды. Эредивизие
​После дубля в ворота «Аякса» фанаты «Фейеноорда» проводили форварда клуба до дома
08 Апреля
23:56 · Россия. Премьер-лига
Нагучев сомневается в том, что Янсен поможет «Спартаку»
21:50 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах рассказали про возможного сменщика Абаскаля, он мог возглавить «Аякс»
11:38 · Нидерланды. Эредивизие
Поттер ответил на предложение «Аякса»
07 Апреля
17:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за свою 124-летнюю историю 1
17:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» забил «Аяксу» 6 мячей за полчаса
15:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» может назначить экс-тренера «Челси»
06 Апреля
21:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 мячей в ворота АЗ
04 Апреля
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» на последних секундах упустил победу над «Гоу Эхед Иглз»
Все новости
Рекомендуем