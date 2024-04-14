«Аякс» добыл волевую победу в матче с «Твенте»

В воскресенье «Аякс» играл против третьей команды сезона, «Твенте». В равной борьбе амстердамцы добились успеха. Первый тайм остался за гостями после результативного удара головой Рикки ван Волфсвинкеля. Брайан Бробби заработал пенальти, но ВАР его отменил. Через минуту этот же игрок отличился всё равно ударом головой в упор. На 80-й минуте еще один 11-метровый, уже на Ренсхе Девайне, и Стевен Бергвейн развел голкипера и мяч по углам - 2:1.

«Аякс» вышел на пятое место, соперник - третий.