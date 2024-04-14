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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» добыл волевую победу в матче с «Твенте»

14 Апреля 2024 • 19:52 Комментировать
Аякс
2:1
Твенте
окончен

В воскресенье «Аякс» играл против третьей команды сезона, «Твенте». В равной борьбе амстердамцы добились успеха. Первый тайм остался за гостями после результативного удара головой Рикки ван Волфсвинкеля. Брайан Бробби заработал пенальти, но ВАР его отменил. Через минуту этот же игрок отличился всё равно ударом головой в упор. На 80-й минуте еще один 11-метровый, уже на Ренсхе Девайне, и Стевен Бергвейн развел голкипера и мяч по углам - 2:1.

«Аякс» вышел на пятое место, соперник - третий.

Протокол игры  
Аякс2:1Твенте
  31'Ван Волфсвинкель Рикки (0:1)
(1:1) Бробби Брайан59'  
(2:1) Бергвейн Стевен81'  
Рульи ХеронимоШутало Йосип  5'Каплан АхметджанХато Йоррель 82' (Соса Борна ( 82') Ренсх ДевайнТейлор Кеннет 90' (Гааей Антон ( 90') Маннсверк Сиверт  35'Ван ден Бомен Бранко 46' (Тахирович Бенджамин ( 46') Годс Мика 90' (Вос Силвано ( 90') Бергвейн СтевенБробби Брайан 68' (Акпом Чуба ( 68')
Запасные: Рейкхофф ЮлианДе Графф ТомФитц-Джим КиянХлинссон КристианПасвер РемкоМедич ЯковБоргес Карлос
Уннерсталл ЛарсРегер ЮриМеес Хилгерс 77' (Макс Брюнс ( 77') Проппер РобинСмал Гийс 54' (Салах-Эддин Анасс ( 54') Кьёлё Матиас  32'Эйтинг Карел 66' (Сампстед Альфонс ( 66') Даан РотсСтейн Сем 66' (Ван Берген Митчелл ( 66') Влап Михел 76' (Юнювар Наджи ( 76') Ван Волфсвинкель Рикки
Запасные: Бесселинк ГийсИссам Эль-МаашЭль-Идрис Юнус ТаВан Хоренбек АлекТытонь Пшемыслав
14 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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