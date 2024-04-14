«Аякс» добыл волевую победу в матче с «Твенте»

В воскресенье «Аякс» играл против третьей команды сезона, «Твенте». В равной борьбе амстердамцы добились успеха. Первый тайм остался за гостями после результативного удара головой Рикки ван Волфсвинкеля. Брайан Бробби заработал пенальти, но ВАР его отменил. Через минуту этот же игрок отличился всё равно ударом головой в упор. На 80-й минуте еще один 11-метровый, уже на Ренсхе Девайне, и Стевен Бергвейн развел голкипера и мяч по углам - 2:1.
«Аякс» вышел на пятое место, соперник - третий.
Протокол игры
|31'Ван Волфсвинкель Рикки (0:1)
|(1:1) Бробби Брайан59'
|(2:1) Бергвейн Стевен81'
Рульи Херонимо•Шутало Йосип• 5'Каплан Ахметджан•Хато Йоррель82' (Соса Борна (82') •Ренсх Девайн•Тейлор Кеннет90' (Гааей Антон (90') •Маннсверк Сиверт• 35'Ван ден Бомен Бранко46' (Тахирович Бенджамин (46') •Годс Мика90' (Вос Силвано (90') •Бергвейн Стевен•Бробби Брайан68' (Акпом Чуба (68')
Уннерсталл Ларс•Регер Юри•Меес Хилгерс77' (Макс Брюнс (77') •Проппер Робин•Смал Гийс54' (Салах-Эддин Анасс (54') •Кьёлё Матиас• 32'Эйтинг Карел66' (Сампстед Альфонс (66') •Даан Ротс•Стейн Сем66' (Ван Берген Митчелл (66') •Влап Михел76' (Юнювар Наджи (76') •Ван Волфсвинкель Рикки
14 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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