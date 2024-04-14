«Фейеноорд» минимально победил в гостях у «Фортуны»

В 30-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Фортуны». На 18-й минуте Давил Ганцко стал автором единственного гола, метко пробив левой ногой. Лютсхарел Гретрейда упустил супершанс в концовке - промах. Лука Иванушец был еще ближе к голу - штанга.

Роттердамцы продолжают идти на втором месте. Противник - 11-й.