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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» минимально победил в гостях у «Фортуны»

14 Апреля 2024 • 17:42 Комментировать
Фортуна Ситтард
0:1
Фейеноорд
окончен

В 30-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Фортуны». На 18-й минуте Давил Ганцко стал автором единственного гола, метко пробив левой ногой. Лютсхарел Гретрейда упустил супершанс в концовке - промах. Лука Иванушец был еще ближе к голу - штанга.

Роттердамцы продолжают идти на втором месте. Противник - 11-й.

Протокол игры  
Фортуна Ситтард0:1Фейеноорд
  18'Ганцко Давид (0:1)
Веррипс МихаэлФофана СадикСиовас ДимитрисВут СименПинту Иву  21' 77' (Розье Лорейнц ( 77') Дейкс МитчеллОзьякуп Огузхан 77' (Да Крус Алессио ( 77') Лонвейк Джастин 58' (Петерсон Кристофер ( 58') Дуарте ДеройСирхейс Кай  41' 86' (Халилович Ален ( 86') Кордоба Иньиго 86' (Оратмангун Рагнар ( 86')
Запасные: Бельхейр МухамедХендрикс ТомВита РемиКопманс ЛюкБраф ДжейденГриффит Иман
Велленройтер ТимонНиукоп Барт 78' (Иванушец Лука ( 78') Белен Томас  71'Ганцко ДавидГертрейда ЛютсхарелСтенгс Келвин  41' 83' (Джаханбахш Алиреза ( 83') Виффер МатсТимбер КвинтенМинте Янкуба 67' (Уэда Аясэ ( 67') Хименес Сантьяго Томас 67' (Зерруки Рамиз ( 67'  84') Пайшао Игор 78' (Траунер Гернот ( 78')
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасБейло ЮстинЛампру КостантиносЛингр Ондржей
14 апреля. Стадион "Фортуна Ситтард".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Фортуна Ситтард

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