«Фейеноорд» минимально победил в гостях у «Фортуны»

В 30-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» гостил у «Фортуны». На 18-й минуте Давил Ганцко стал автором единственного гола, метко пробив левой ногой. Лютсхарел Гретрейда упустил супершанс в концовке - промах. Лука Иванушец был еще ближе к голу - штанга.
Роттердамцы продолжают идти на втором месте. Противник - 11-й.
Протокол игры
|18'Ганцко Давид (0:1)
Веррипс Михаэл•Фофана Садик•Сиовас Димитрис•Вут Симен•Пинту Иву 21'77' (Розье Лорейнц (77') •Дейкс Митчелл•Озьякуп Огузхан77' (Да Крус Алессио (77') •Лонвейк Джастин58' (Петерсон Кристофер (58') •Дуарте Дерой•Сирхейс Кай 41'86' (Халилович Ален (86') •Кордоба Иньиго86' (Оратмангун Рагнар (86')
Велленройтер Тимон•Ниукоп Барт78' (Иванушец Лука (78') •Белен Томас• 71'Ганцко Давид•Гертрейда Лютсхарел•Стенгс Келвин 41'83' (Джаханбахш Алиреза (83') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба67' (Уэда Аясэ (67') •Хименес Сантьяго Томас67' (Зерруки Рамиз (67') • 84'Пайшао Игор78' (Траунер Гернот (78')
14 апреля. Стадион "Фортуна Ситтард".
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