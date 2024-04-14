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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Дест: «Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться»

14 Апреля 2024 • 02:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Крайний защитник Серджино Дест, выступающий на правах аренды за ПСВ, не собирается возвращаться в «Барселону».

Американский футболист не вписывается в планы Хави Эрнандеса, поэтому прошлый сезон провёл в аренде в «Милане», а в нынешней кампании смог успешно перезапустить карьеру в Нидерландах.

23-летний латераль связан с «Барселоной» контрактом, рассчитанным до 2025 года, но вряд ли будет выступать за «сине-гранатовых» в будущем: «В ПСВ довольны мной, я наслаждаюсь временем, проведённым здесь. Время покажет, что ждёт меня в будущем. Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться. Где бы я ни оказался, я хочу постоянно играть и развиваться», – сказал в интервью ESPN Дест.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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