ПСВ сделал шаг к золоту, забив 6 мячей «Витессу»

В 30-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ играл против практически вылетающего в низший дивизион «Витесса» и шесть раз сокрушил оборону соперника, разгромив его в каждом тайме, - 6:0. Дубль в активе Люка де Йонга, также отличились Малик Тильман, Андре Рамальо, Жоан Бакайоко и Ирвинг Лосано.
ПСВ в четырех очках от чемпионского титула.
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк28'
|(2:0) Тильман Малик30'
|(3:0) Рамальо Андре37'
|(4:0) Бакайоко Жоан53'
|(5:0) Де Йонг Люк67'
|(6:0) Лосано Ирвинг90'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан79' (Ван Анхольт Патрик (79') •Рамальо Андре•Боскальи Оливье62' (Жуниор Мауро (62') •Дест Серджиньо•Схаутен Йерди62' (Обиспо Армандо (62') •Веерман Йоэй79' (Лэнд Тайго (79') •Бакайоко Жоан•Тиль Гус•Тильман Малик62' (Лосано Ирвинг (62') •Де Йонг Люк
Ром Элой•Аркус Карлан46' (Ван Звам Джованни (46') •Исима-Мирен Николя•Хендрикс Рамон•Пинту Мика•Мёленстен Мелле60' (Бутра Амин (60') •Ааронсон Пакстен•Тилеманс Матейс•Де Регт Гиан 44'60' (Anis Hadj Moussa (60') •Бёйтинк Томас84' (Виссер Энди (84') •Козловски Кацпер72' (Корнелисс Энцо (72')
13 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Бан пользователя