ПСВ сделал шаг к золоту, забив 6 мячей «Витессу»

В 30-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ играл против практически вылетающего в низший дивизион «Витесса» и шесть раз сокрушил оборону соперника, разгромив его в каждом тайме, - 6:0. Дубль в активе Люка де Йонга, также отличились Малик Тильман, Андре Рамальо, Жоан Бакайоко и Ирвинг Лосано.

ПСВ в четырех очках от чемпионского титула.