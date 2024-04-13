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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ сделал шаг к золоту, забив 6 мячей «Витессу»

13 Апреля 2024 • 19:39 Комментировать
ПСВ
6:0
Витесс

В 30-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ играл против практически вылетающего в низший дивизион «Витесса» и шесть раз сокрушил оборону соперника, разгромив его в каждом тайме, - 6:0. Дубль в активе Люка де Йонга, также отличились Малик Тильман, Андре Рамальо, Жоан Бакайоко и Ирвинг Лосано.

ПСВ в четырех очках от чемпионского титула.

Протокол игры  
ПСВ6:0Витесс
(1:0) Де Йонг Люк28'  
(2:0) Тильман Малик30'  
(3:0) Рамальо Андре37'  
(4:0) Бакайоко Жоан53'  
(5:0) Де Йонг Люк67'  
(6:0) Лосано Ирвинг90'  
Бенитес ВальтерТезе Джордан 79' (Ван Анхольт Патрик ( 79') Рамальо АндреБоскальи Оливье 62' (Жуниор Мауро ( 62') Дест СерджиньоСхаутен Йерди 62' (Обиспо Армандо ( 62') Веерман Йоэй 79' (Лэнд Тайго ( 79') Бакайоко ЖоанТиль ГусТильман Малик 62' (Лосано Ирвинг ( 62') Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельJesper UnekenСамбо Шуранди
Ром ЭлойАркус Карлан 46' (Ван Звам Джованни ( 46') Исима-Мирен НиколяХендрикс РамонПинту МикаМёленстен Мелле 60' (Бутра Амин ( 60') Ааронсон ПакстенТилеманс МатейсДе Регт Гиан  44' 60' (Anis Hadj Moussa ( 60') Бёйтинк Томас 84' (Виссер Энди ( 84') Козловски Кацпер 72' (Корнелисс Энцо ( 72')
Запасные: Перссон ЙоэльШуберт МаркусДомджони ТониМазилу АдрианБрамел ТомОроз АлоисУйсман Дан
13 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс ПСВ

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