Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван Перси может возглавить команду чемпионата Нидерландов

09 Апреля 2024 • 18:14 Комментировать

Робин ван Перси входит в число кандидатов на должность главного тренера «Херенвена». Как сообщает De Telegraaf, молодой специалист уже контактировал с представителем руководства этого клуба.

В настоящий момент ван Перси тренирует юношескую команду «Фейеноорда» в возрастной категории до 18 лет. Робина в клубе очень ценят за его атакующий стиль, который он прививает молодёжи. Ожидалось, что в следующем году ван Перси приступит к работе с более старшими игроками – до 21 года.

«Херенвен» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Почувствуй себя старым: Торрес и ван Перси пересеклись как тренеры

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Робин Ван Перси Херенвен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выбрал нового тренера Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Роналду кулаком замахнулся на судью «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной» Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Каменский высказался о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ «Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
18:14 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Перси может возглавить команду чемпионата Нидерландов
02:01 · Нидерланды. Эредивизие
​После дубля в ворота «Аякса» фанаты «Фейеноорда» проводили форварда клуба до дома
08 Апреля
23:56 · Россия. Премьер-лига
Нагучев сомневается в том, что Янсен поможет «Спартаку»
21:50 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах рассказали про возможного сменщика Абаскаля, он мог возглавить «Аякс»
11:38 · Нидерланды. Эредивизие
Поттер ответил на предложение «Аякса»
07 Апреля
17:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за свою 124-летнюю историю 1
17:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» забил «Аяксу» 6 мячей за полчаса
15:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» может назначить экс-тренера «Челси»
06 Апреля
21:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 мячей в ворота АЗ
04 Апреля
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» на последних секундах упустил победу над «Гоу Эхед Иглз»
22:04 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» не смог забить худшей команде лиги
18:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Витесс», который тренировал Слуцкий, может прекратить существование
02 Апреля
22:54 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разобрался с «Эксельсиором», не позволив сопернику ни разу пробить в сторону ворот
17:41 · Нидерланды. Эредивизие
Хави — кандидат на пост главного тренера «Аякса» слухи
01 Апреля
00:05 · Нидерланды. Эредивизие
Шоне стал самым возрастным игроком, забившим ПСВ в матче Эредивизии
Все новости
Рекомендуем