Ван Перси может возглавить команду чемпионата Нидерландов

Робин ван Перси входит в число кандидатов на должность главного тренера «Херенвена». Как сообщает De Telegraaf, молодой специалист уже контактировал с представителем руководства этого клуба.

В настоящий момент ван Перси тренирует юношескую команду «Фейеноорда» в возрастной категории до 18 лет. Робина в клубе очень ценят за его атакующий стиль, который он прививает молодёжи. Ожидалось, что в следующем году ван Перси приступит к работе с более старшими игроками – до 21 года.

«Херенвен» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Почувствуй себя старым: Торрес и ван Перси пересеклись как тренеры