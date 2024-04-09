​После дубля в ворота «Аякса» фанаты «Фейеноорда» проводили форварда клуба до дома

19-летний выходец из Гамбии Янкуба Минтех забил два мяча в ворота «Аякса», и «Фейеноорд» буквально уничтожил своего конкурента со счётом 6:0. Нападающий роттердамского клуба вернулся домой пешком - во-первых, у него ещё нет водительских прав, а во-вторых, его дом находится буквально в паре минут ходьбы от стадиона «Фейеноорда».

Но путь домой оказался долгим - Минтеха вызвались сопроводить пребывавшие в полном экстазе фанаты «Фейеноорда», которые устроили автору дубля настоящий круг почёта. И теперь вероятность того, что нидерландцы выкупят игрока, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», растёт.