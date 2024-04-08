Поттер ответил на предложение «Аякса»

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер ответил на предложение амстердамского «Аякса». Нидерландская команда ранее пригласила англичанин на пост нового наставника.

По информации от Sky Sports, Поттер отказался возглавлять «Аякс». Причина пока неизвестно, но есть вероятность, что Грэм в обозримом будущем планирует вернуться в Английскую премьер-лигу. Ранее специалиста связывали с тренерским постом в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Грэм в прошлом сезоне возглавил «Челси» в сентябре, но не смог доработать до конца кампании и был уволен в апреле. Англичанин уже год находится без работы.