«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за свою 124-летнюю историю

В воскресенье, 7 апреля, «Аякс» провёл гостевой поединок против «Фейеноорда» в рамках 29-го тура чемпионата Нидерландов.

Матча завершился разгромной победой «Фейеноорда» со счетом 6:0.

Для «Аякса» данное поражение стало самым крупным в истории клуба. Стоит сказать, что «Аякс» нанес всего один удар по воротам «Фейеноорда», позволив при этом сопернику совершить 30 попыток.

На данный момент «Аякс» занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в копилке 45 очков после 29 сыгранных матчей.

В следующем туре амстердамский клуб примет на своем поле «Твенте». Игра состоится 14 апреля.