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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за свою 124-летнюю историю

07 Апреля 2024 • 17:38 Комментировать (1)
Фейеноорд
6:0
Аякс
окончен

В воскресенье, 7 апреля, «Аякс» провёл гостевой поединок против «Фейеноорда» в рамках 29-го тура чемпионата Нидерландов.

Матча завершился разгромной победой «Фейеноорда» со счетом 6:0.

Для «Аякса» данное поражение стало самым крупным в истории клуба. Стоит сказать, что «Аякс» нанес всего один удар по воротам «Фейеноорда», позволив при этом сопернику совершить 30 попыток.

На данный момент «Аякс» занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в копилке 45 очков после 29 сыгранных матчей.

В следующем туре амстердамский клуб примет на своем поле «Твенте». Игра состоится 14 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
07 Апреля 2024 в 17:48
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