«Аякс» потерпел крупнейшее поражение за свою 124-летнюю историю

В воскресенье, 7 апреля, «Аякс» провёл гостевой поединок против «Фейеноорда» в рамках 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Матча завершился разгромной победой «Фейеноорда» со счетом 6:0.
Для «Аякса» данное поражение стало самым крупным в истории клуба. Стоит сказать, что «Аякс» нанес всего один удар по воротам «Фейеноорда», позволив при этом сопернику совершить 30 попыток.
На данный момент «Аякс» занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизие, имея в копилке 45 очков после 29 сыгранных матчей.
В следующем туре амстердамский клуб примет на своем поле «Твенте». Игра состоится 14 апреля.
Кто занимался распилом бабла, что скажете?.. да, ушедших игроков сложно было удержать, но вместо перспективных игроков были куплены откровенные днища. А деньги ведь были.
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