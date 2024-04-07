«Фейеноорд» забил «Аяксу» 6 мячей за полчаса

В 29-м туре чемпионата Нидерландов встретились принципиальные соперники, «Фейеноорд» и «Аякс». Удивительно, но гости нанесли всего один удар в сторону ворот противника, а тот сделал почти 30 попыток забить. Интрига держалась только треть матча, после чего Роттердам забивал и забивал. Игор Пайшао черпачком открыл счет. Янкуа Минуте удвоил счет из пределов штрафной, а Давид Ганцко сделал счет разгромным еще до перерыва, здорово сыграв головой.

Минуте завершил хорошую атаку в начале второго тайма - 4:0. Квинтен Тимбер стрельнул из-за штрафной и попал. Точку поставил Пайшао - 6:0 всего за 33 минуты в середине игры. Алиреза Джаханбакш также забил, но его гол отменили.

«Фейеноорд» идет вторым в таблице, соперник - шестой.