«Фейеноорд» забил «Аяксу» 6 мячей за полчаса

В 29-м туре чемпионата Нидерландов встретились принципиальные соперники, «Фейеноорд» и «Аякс». Удивительно, но гости нанесли всего один удар в сторону ворот противника, а тот сделал почти 30 попыток забить. Интрига держалась только треть матча, после чего Роттердам забивал и забивал. Игор Пайшао черпачком открыл счет. Янкуа Минуте удвоил счет из пределов штрафной, а Давид Ганцко сделал счет разгромным еще до перерыва, здорово сыграв головой.
Минуте завершил хорошую атаку в начале второго тайма - 4:0. Квинтен Тимбер стрельнул из-за штрафной и попал. Точку поставил Пайшао - 6:0 всего за 33 минуты в середине игры. Алиреза Джаханбакш также забил, но его гол отменили.
«Фейеноорд» идет вторым в таблице, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Пайшао Игор34'
|(2:0) Минте Янкуба35'
|(3:0) Ганцко Давид45'
|(4:0) Минте Янкуба56'
|(5:0) Тимбер Квинтен62'
|(6:0) Пайшао Игор67'
Велленройтер Тимон•Ниукоп Барт64' (Лопес Маркос (64') •Белен Томас•Ганцко Давид•Гертрейда Лютсхарел•Стенгс Келвин77' (Лингр Ондржей (77') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба76' (Джаханбахш Алиреза (76') •Хименес Сантьяго Томас77' (Уэда Аясэ (77') •Пайшао Игор84' (Иванушец Лука (84')
Рульи Херонимо•Гааей Антон46' (Акпом Чуба (46') •Ренсх Девайн•Каплан Ахметджан• 69'Хато Йоррель•Маннсверк Сиверт•Хлинссон Кристиан46' (Ван ден Бомен Бранко (46') •Тахирович Бенджамин• 76'Тейлор Кеннет•Бергвейн Стевен77' (Рейкхофф Юлиан (77') •Годс Мика65' (Вос Силвано (65')
07 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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