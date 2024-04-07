«Аякс» может назначить экс-тренера «Челси»

Следующим главным тренером «Аякса» может стать Грэм Поттер. В настоящий момент 48-летний футболист находится без работы. Последним его клубом был лондонский «Челси», который он возглавлял в 2022-2023 годах.

О том, что кандидатура Поттера набирает обороты в Амстердаме, рассказывает журналист Сэм Си в социальных сетях.

«Аякс» провалил первую часть сезона и сейчас располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Известный клуб рискует остаться без еврокубков в сезоне 2024/2025.

Добавим, что в воскресенье «Аякс» проводит гостевой матч против «Фейеноорда».