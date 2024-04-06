ПСВ забил 5 мячей в ворота АЗ

В субботу ПСВ принимал «АЗ Алкмаар», который ведёт борьбу за место в тройке, и не оставил сопернику шансов. Уже на девятой минуте Жоан Бакайоко результативно пробил из пределов штрафной. Люк де Йонг тут же зарядил по воротам - штанга. На экваторе тайма он добился своего - удвоил счет ударом с лета. На 53-й минуте де Йонг оформил дубль, поразив ворота с отличной передачи Джордана Тезе. Вангелис Павлидис стал автором гола престижа. Счет снова стал разгромным после дальнего выстрела Йоэя Веермана. Йеспер Юнекен поставил точку на 9-й минуте - 5:1.
ПСВ продолжает лидировать, отрыв от второго места увеличился до 12 очков, соперник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Бакайоко Жоан9'
|(2:0) Де Йонг Люк23'
|(3:0) Де Йонг Люк53'
|58'Павлидис Вангелис (3:1)
|(4:1) Веерман Йоэй80'
|(5:1) Jesper Uneken90'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан 25'88' (Обиспо Армандо (88') •Схаутен Йерди•Боскальи Оливье 45'88' (Jesper Uneken (88') •Дест Серджиньо•Веерман Йоэй•Жуниор Мауро82' (Бабади Исаак (82') •Бакайоко Жоан•Тиль Гус72' (Рамальо Андре (72') •Тильман Малик•Де Йонг Люк88' (Ван Анхольт Патрик (88')
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари79' (Данташ Тьягу (79') •Гус Ваутер•Базур Рихедли71' (Деккер Максим (71') •Мёллер Вольфе Давид•Класи Йорди•Белич Кристиян 13'79' (Касиус Денсо (79') •Мейнанс Свен 73'79' (Садик Ибраим (79') •Де Вит Дани•Ван Боммел Рубен68' (Поку Эрнест (68') •Павлидис Вангелис
06 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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