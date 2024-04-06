Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 5 мячей в ворота АЗ

06 Апреля 2024 • 21:43 Комментировать
ПСВ
5:1
АЗ Алкмаар
окончен

В субботу ПСВ принимал «АЗ Алкмаар», который ведёт борьбу за место в тройке, и не оставил сопернику шансов. Уже на девятой минуте Жоан Бакайоко результативно пробил из пределов штрафной. Люк де Йонг тут же зарядил по воротам - штанга. На экваторе тайма он добился своего - удвоил счет ударом с лета. На 53-й минуте де Йонг оформил дубль, поразив ворота с отличной передачи Джордана Тезе. Вангелис Павлидис стал автором гола престижа. Счет снова стал разгромным после дальнего выстрела Йоэя Веермана. Йеспер Юнекен поставил точку на 9-й минуте - 5:1.

ПСВ продолжает лидировать, отрыв от второго места увеличился до 12 очков, соперник - четвертый.

Протокол игры  
ПСВ5:1АЗ Алкмаар
(1:0) Бакайоко Жоан9'  
(2:0) Де Йонг Люк23'  
(3:0) Де Йонг Люк53'  
  58'Павлидис Вангелис (3:1)
(4:1) Веерман Йоэй80'  
(5:1) Jesper Uneken90'  
Бенитес ВальтерТезе Джордан  25' 88' (Обиспо Армандо ( 88') Схаутен ЙердиБоскальи Оливье  45' 88' (Jesper Uneken ( 88') Дест СерджиньоВеерман ЙоэйЖуниор Мауро 82' (Бабади Исаак ( 82') Бакайоко ЖоанТиль Гус 72' (Рамальо Андре ( 72') Тильман МаликДе Йонг Люк 88' (Ван Анхольт Патрик ( 88')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельЛэнд ТайгоСамбо ШурандиЛедесма Ричард
Райан МэттьюСугавара Юкинари 79' (Данташ Тьягу ( 79') Гус ВаутерБазур Рихедли 71' (Деккер Максим ( 71') Мёллер Вольфе ДавидКласи ЙордиБелич Кристиян  13' 79' (Касиус Денсо ( 79') Мейнанс Свен  73' 79' (Садик Ибраим ( 79') Де Вит ДаниВан Боммел Рубен 68' (Поку Эрнест ( 68') Павлидис Вангелис
Запасные: Овусу-Одуро РимВан Бредероде МиронПенетра АлешандреДе Вит МеесКвакман ДэйвАддай ДжейденВерхюлст Хоби
06 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ АЗ Алкмаар

Новости по матчу

05 Апреля
20:57
Ставка и прогноз на матч ПСВ — АЗ Алкмаар чемпионата Нидерландов — 6 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
Хераклес Хераклес
1
2
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
5
1
1.39 4.80 7.00
Видео
84 мин
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
Эксельсиор Эксельсиор
2
0
2.14 3.60 3.10
Видео
39 мин
Твенте Твенте
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
0
0
1.30 5.20 9.20
Видео
07.04.24 в 13:15
Витесс Витесс
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
2.80 3.60 2.30
Видео
07.04.24 в 15:30
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити Алмере Сити
1.75 3.60 4.50
Видео
07.04.24 в 15:30
Фейеноорд Фейеноорд
Аякс Аякс
1.59 4.00 5.20
Видео
07.04.24 в 17:45
Волендам Волендам
Валвейк Валвейк
3.05 3.60 2.15
Видео
07.04.24 в 21:00
Херенвен Херенвен
Утрехт Утрехт
2.26 3.50 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
21:43 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 5 мячей в ворота АЗ
04 Апреля
23:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» на последних секундах упустил победу над «Гоу Эхед Иглз»
22:04 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» не смог забить худшей команде лиги
18:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Витесс», который тренировал Слуцкий, может прекратить существование
02 Апреля
22:54 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разобрался с «Эксельсиором», не позволив сопернику ни разу пробить в сторону ворот
17:41 · Нидерланды. Эредивизие
Хави — кандидат на пост главного тренера «Аякса» слухи
01 Апреля
00:05 · Нидерланды. Эредивизие
Шоне стал самым возрастным игроком, забившим ПСВ в матче Эредивизии
31 Марта
17:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд
15:33 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»
30 Марта
20:35 · Нидерланды. Эредивизие
НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ
29 Марта
08:20 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван'т Схип покинет «Аякс» в конце сезона
28 Марта
21:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи
04:22 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бастен не уверен в качествах Рейндерса
25 Марта
22:14 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист допустил, что Промес больше не вернётся на футбольное поле
09:47 · Нидерланды. Эредивизие
​Халилович дал совет, как не повторять его ошибки
Все новости
Рекомендуем