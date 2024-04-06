ПСВ забил 5 мячей в ворота АЗ

В субботу ПСВ принимал «АЗ Алкмаар», который ведёт борьбу за место в тройке, и не оставил сопернику шансов. Уже на девятой минуте Жоан Бакайоко результативно пробил из пределов штрафной. Люк де Йонг тут же зарядил по воротам - штанга. На экваторе тайма он добился своего - удвоил счет ударом с лета. На 53-й минуте де Йонг оформил дубль, поразив ворота с отличной передачи Джордана Тезе. Вангелис Павлидис стал автором гола престижа. Счет снова стал разгромным после дальнего выстрела Йоэя Веермана. Йеспер Юнекен поставил точку на 9-й минуте - 5:1.

ПСВ продолжает лидировать, отрыв от второго места увеличился до 12 очков, соперник - четвертый.