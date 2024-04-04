«Аякс» на последних секундах упустил победу над «Гоу Эхед Иглз»

28-й тур чемпионата Нидерландов завершали «Аякс» и «Гоу Эхед Иглз». На протяжении первой четверти гости отбивались и огрызнулись хорошим ударом Оливера Эдвардсена (парировано). Соперник ответил двумя атаками, и Антон Гааей здорово пробил с лета после передачи Мики Годса - 1:0. Тут же Виллюм Виллюмссон мог сравнивать, но удар головой был нейтрализован вратарем. Постепенно «Аякс» перешел на игру по счету и едва-едва не довел дело до победы. На 90+3 минуте Диант Рамай не смог далеко выбить мяч после перехваченного навеса, а Бас Кюйперс тут же сравнял счет - 1:1.

«Аякс» остается на пятом месте, соперник - седьмой.