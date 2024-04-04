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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» на последних секундах упустил победу над «Гоу Эхед Иглз»

04 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать
Аякс
1:1
Гоу Эхед Иглс
окончен

28-й тур чемпионата Нидерландов завершали «Аякс» и «Гоу Эхед Иглз». На протяжении первой четверти гости отбивались и огрызнулись хорошим ударом Оливера Эдвардсена (парировано). Соперник ответил двумя атаками, и Антон Гааей здорово пробил с лета после передачи Мики Годса - 1:0. Тут же Виллюм Виллюмссон мог сравнивать, но удар головой был нейтрализован вратарем. Постепенно «Аякс» перешел на игру по счету и едва-едва не довел дело до победы. На 90+3 минуте Диант Рамай не смог далеко выбить мяч после перехваченного навеса, а Бас Кюйперс тут же сравнял счет - 1:1.

«Аякс» остается на пятом месте, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Аякс1:1Гоу Эхед Иглс
(1:0) Гааей Антон24'  
  90'Кюйперс Бас (1:1)
Рамай ДиантРенсх ДевайнКаплан АхметджанХато Йоррель  57'Гааей Антон 89' (Гуйер Тристан ( 89') Тахирович БенджаминМаннсверк Сиверт 78' (Рейкхофф Юлиан ( 78') Тейлор КеннетХлинссон Кристиан 78' (Вос Силвано ( 78') Бергвейн Стевен 78' (Боргес Карлос ( 78') Годс Мика 60' (Фитц-Джим Киян ( 60')
Запасные: Ван ден Бомен БранкоРульи ХеронимоШутало ЙосипПасвер РемкоМедич Яков
Де Ланге ЖеффриДейл МатсНаубер Геррит 69' (Амофа Джамал ( 69') Крамер ЙорисКюйперс БасЛинторст Эверт 69' (Тенгстедт Сёрен ( 69') Льянсана Энрик 68' (Штоккерс Финн ( 68') Адеканье Бобби 69' (Эдвардсен Виктор ( 69') Виллюмссон ВиллюмЭдвардсен ОливерБатен Тибо 82' (Мартинсен Якоб ( 82')
Запасные: Бломме КсандерДжеймс ДеанЯнсен СвенМалдер ЭрвинЛука ЭверинкСаатоф Пим
04 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Аякс Гоу Эхед Иглз

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