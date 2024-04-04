«Аякс» на последних секундах упустил победу над «Гоу Эхед Иглз»

28-й тур чемпионата Нидерландов завершали «Аякс» и «Гоу Эхед Иглз». На протяжении первой четверти гости отбивались и огрызнулись хорошим ударом Оливера Эдвардсена (парировано). Соперник ответил двумя атаками, и Антон Гааей здорово пробил с лета после передачи Мики Годса - 1:0. Тут же Виллюм Виллюмссон мог сравнивать, но удар головой был нейтрализован вратарем. Постепенно «Аякс» перешел на игру по счету и едва-едва не довел дело до победы. На 90+3 минуте Диант Рамай не смог далеко выбить мяч после перехваченного навеса, а Бас Кюйперс тут же сравнял счет - 1:1.
«Аякс» остается на пятом месте, соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Гааей Антон24'
|90'Кюйперс Бас (1:1)
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Каплан Ахметджан•Хато Йоррель• 57'Гааей Антон89' (Гуйер Тристан (89') •Тахирович Бенджамин•Маннсверк Сиверт78' (Рейкхофф Юлиан (78') •Тейлор Кеннет•Хлинссон Кристиан78' (Вос Силвано (78') •Бергвейн Стевен78' (Боргес Карлос (78') •Годс Мика60' (Фитц-Джим Киян (60')
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Наубер Геррит69' (Амофа Джамал (69') •Крамер Йорис•Кюйперс Бас•Линторст Эверт69' (Тенгстедт Сёрен (69') •Льянсана Энрик68' (Штоккерс Финн (68') •Адеканье Бобби69' (Эдвардсен Виктор (69') •Виллюмссон Виллюм•Эдвардсен Оливер•Батен Тибо82' (Мартинсен Якоб (82')
04 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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