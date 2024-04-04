Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» не смог забить худшей команде лиги

04 Апреля 2024 • 22:04 Комментировать
Волендам
0:0
Фейеноорд
окончен

Подошёл к концу матч 28-го тура Эредивизие, в котором «Волендам» играл против «Фейеноорда». Вторая команда сезона нанесла больше 20 ударов по воротам главного аутсайдера, но имела большие проблемы с реализацией.

Более того в дебюте юный Вивальдо Соуса попал в штангу ворот роттердамцев. У соперника в первом тайме Сантьяго Хименес проверил голкипера, а Игор Пайшао в отличной ситуации не попал в рамку.

После перерыва Янкуба Минуте не попал в створ, дальнюю попытку Лютсхарела Гертрейды с трудом отразил вратарь.

0:0, отставание «Фейеноорда» от лидирующего ПСВ составляет 9 очков, соперник все равно последний.

Протокол игры  
Волендам0:0Фейеноорд
Мио БакхаусБуур Оскар  45' 73' (Safouane Karim ( 73') Бенамар Бенаисса  39'Флинт Джош  41'Плат БрайанМирани ДеймонКокс Джордж  76'Бут Зак 59' (Хуве Квинси ( 59'  61') Маулун Робин 65' (Ле Ру Люк ( 65'  90') Джонсон Дариус 73' (Твигт Калвин ( 73') Соуса Вивальдо 46' (Мюрен Роберт ( 46')
Запасные: Ван Дёйл БиллиImran NazihКуол ГарангЛауэрс БарриЭль-Кадири ИбрахимВан Овелен Кайн
Велленройтер Тимон  88'Гертрейда ЛютсхарелБелен Томас 80' (Зерруки Рамиз ( 80') Ганцко Давид  41'Лопес Маркос 56' (Лингр Ондржей ( 56') Виффер МатсТимбер КвинтенМинте Янкуба 56' (Ниукоп Барт ( 56') Стенгс Келвин 65' (Сейер Лео ( 65') Пайшао Игор 80' (Уэда Аясэ ( 80') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Ван Ден Белт ТомасДживайро РидЛампру КостантиносСлори ДжейденВан Сас Микки
04 апреля. Стадион "Крас".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Волендам

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Педри выбрал между Роналду и Месси Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Роналду написал три слова после победы 8:0
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Волендам Волендам
Фейеноорд Фейеноорд
0
0
15.00 7.80 1.14
Видео
72 мин
Валвейк Валвейк
Алмере Сити Алмере Сити
0
0
2.13 3.50 3.15
Видео
27 мин
Аякс Аякс
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
1
0
1.51 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
22:04 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» не смог забить худшей команде лиги
18:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Витесс», который тренировал Слуцкий, может прекратить существование
02 Апреля
22:54 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разобрался с «Эксельсиором», не позволив сопернику ни разу пробить в сторону ворот
17:41 · Нидерланды. Эредивизие
Хави — кандидат на пост главного тренера «Аякса» слухи
01 Апреля
00:05 · Нидерланды. Эредивизие
Шоне стал самым возрастным игроком, забившим ПСВ в матче Эредивизии
31 Марта
17:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд
15:33 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»
30 Марта
20:35 · Нидерланды. Эредивизие
НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ
29 Марта
08:20 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван'т Схип покинет «Аякс» в конце сезона
28 Марта
21:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи
04:22 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бастен не уверен в качествах Рейндерса
25 Марта
22:14 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист допустил, что Промес больше не вернётся на футбольное поле
09:47 · Нидерланды. Эредивизие
​Халилович дал совет, как не повторять его ошибки
24 Марта
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» прокомментировали отсутствие голов Угальде в «Спартаке»
12:50 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» выбрал нападающего на замену Осимхену
Все новости
Рекомендуем