«Фейеноорд» не смог забить худшей команде лиги

Подошёл к концу матч 28-го тура Эредивизие, в котором «Волендам» играл против «Фейеноорда». Вторая команда сезона нанесла больше 20 ударов по воротам главного аутсайдера, но имела большие проблемы с реализацией.

Более того в дебюте юный Вивальдо Соуса попал в штангу ворот роттердамцев. У соперника в первом тайме Сантьяго Хименес проверил голкипера, а Игор Пайшао в отличной ситуации не попал в рамку.

После перерыва Янкуба Минуте не попал в створ, дальнюю попытку Лютсхарела Гертрейды с трудом отразил вратарь.

0:0, отставание «Фейеноорда» от лидирующего ПСВ составляет 9 очков, соперник все равно последний.