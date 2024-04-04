«Фейеноорд» не смог забить худшей команде лиги

Подошёл к концу матч 28-го тура Эредивизие, в котором «Волендам» играл против «Фейеноорда». Вторая команда сезона нанесла больше 20 ударов по воротам главного аутсайдера, но имела большие проблемы с реализацией.
Более того в дебюте юный Вивальдо Соуса попал в штангу ворот роттердамцев. У соперника в первом тайме Сантьяго Хименес проверил голкипера, а Игор Пайшао в отличной ситуации не попал в рамку.
После перерыва Янкуба Минуте не попал в створ, дальнюю попытку Лютсхарела Гертрейды с трудом отразил вратарь.
0:0, отставание «Фейеноорда» от лидирующего ПСВ составляет 9 очков, соперник все равно последний.
Протокол игры
Мио Бакхаус•Буур Оскар 45'73' (Safouane Karim (73') •Бенамар Бенаисса• 39'Флинт Джош• 41'Плат Брайан•Мирани Деймон•Кокс Джордж• 76'Бут Зак59' (Хуве Квинси (59') • 61'Маулун Робин65' (Ле Ру Люк (65') • 90'Джонсон Дариус73' (Твигт Калвин (73') •Соуса Вивальдо46' (Мюрен Роберт (46')
Велленройтер Тимон• 88'Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас80' (Зерруки Рамиз (80') •Ганцко Давид• 41'Лопес Маркос56' (Лингр Ондржей (56') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба56' (Ниукоп Барт (56') •Стенгс Келвин65' (Сейер Лео (65') •Пайшао Игор80' (Уэда Аясэ (80') •Хименес Сантьяго Томас
04 апреля. Стадион "Крас".
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