«Витесс», который тренировал Слуцкий, может прекратить существование

«Витесс», выступающий в чемпионате Нидерландов, может прекратить своё существование. Исполняющий обязанности директора клуба Эдвин Рейнтьес прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«На данный момент лишь одна цель. Моей задачей является убедить комитет по лицензированию, что «Витесс» должен жить дальше. При этом шанс, что клуб исчезнет довольно высок», — передаёт слова функционера ESPN.

Отмечается, что команда рискует не получить лицензию на следующий сезон от Королевского футбольного союза Нидерландов. Если этого произойдёт, то 132-летний клуб перестанет функционировать.

Сейчас «Витесс» располагается на 17-й позиции турнирной таблицы Эредивизи.

Напомним, что с 2018 по 2019 год клуб тренировал российский наставник Леонид Слуцкий.