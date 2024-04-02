ПСВ разобрался с «Эксельсиором», не позволив сопернику ни разу пробить в сторону ворот

В 28-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ реабилитировался за первое поражение в Эредивизие и разобрал на выезде «Эксельсиор». Аутсайдер за 90 минут так ни разу и не пробил по воротам, а первый момент у соперника возник в конце первого тайма, когда Люк де Йонг чудом промахнулся. На 58-й минуте ПСВ повел после удара Мауро Жуниора, а вскоре Жоан Бакайоко удвоил перевес.

Хозяева остаются на третьем месте с конца. Команда из Эйндховена лидирует с отрывом в 10 очков от второго места.