ПСВ разобрался с «Эксельсиором», не позволив сопернику ни разу пробить в сторону ворот

В 28-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ реабилитировался за первое поражение в Эредивизие и разобрал на выезде «Эксельсиор». Аутсайдер за 90 минут так ни разу и не пробил по воротам, а первый момент у соперника возник в конце первого тайма, когда Люк де Йонг чудом промахнулся. На 58-й минуте ПСВ повел после удара Мауро Жуниора, а вскоре Жоан Бакайоко удвоил перевес.
Хозяева остаются на третьем месте с конца. Команда из Эйндховена лидирует с отрывом в 10 очков от второго места.
Протокол игры
|58'Жуниор Мауро (0:1)
|62'Бакайоко Жоан (0:2)
Ван Гассел Стейн•Хореман Сибе•Виделль Каспер46' (Ньивпорт Свен (46') •Siem de Moes88' (Jeremy Udenhout (88') •Бенита Мимеирхель•Бас Юлиан• 22'Гаудмейн Кензо•Сандра Сиссе83' (Оморова Ричи (83') •Науйокс Ноа•Дриауех Каухайб13' (Удденес Оскар (13') •Дёйвестейн Лансе46' (Лампру Лазарос (46')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Жуниор Мауро•Тиль Гус73' (Бабади Исаак (73') •Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк84' (Пепи Рикардо (84') •Тильман Малик
02 апреля. Стадион "Ван Донге и Де Роо".
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