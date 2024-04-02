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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ разобрался с «Эксельсиором», не позволив сопернику ни разу пробить в сторону ворот

02 Апреля 2024 • 22:54 Комментировать
Эксельсиор
0:2
ПСВ

В 28-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ реабилитировался за первое поражение в Эредивизие и разобрал на выезде «Эксельсиор». Аутсайдер за 90 минут так ни разу и не пробил по воротам, а первый момент у соперника возник в конце первого тайма, когда Люк де Йонг чудом промахнулся. На 58-й минуте ПСВ повел после удара Мауро Жуниора, а вскоре Жоан Бакайоко удвоил перевес.

Хозяева остаются на третьем месте с конца. Команда из Эйндховена лидирует с отрывом в 10 очков от второго  места.

Протокол игры  
Эксельсиор0:2ПСВ
  58'Жуниор Мауро (0:1)
  62'Бакайоко Жоан (0:2)
Ван Гассел СтейнХореман СибеВиделль Каспер 46' (Ньивпорт Свен ( 46') Siem de Moes 88' (Jeremy Udenhout ( 88') Бенита МимеирхельБас Юлиан  22'Гаудмейн КензоСандра Сиссе 83' (Оморова Ричи ( 83') Науйокс НоаДриауех Каухайб 13' (Удденес Оскар ( 13') Дёйвестейн Лансе 46' (Лампру Лазарос ( 46')
Запасные: Ван Дёйнен МайкСанчес-Фернандес ДеренсилиКёйпер Паскаль
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеДест СерджиньоЖуниор МауроТиль Гус 73' (Бабади Исаак ( 73') Веерман ЙоэйБакайоко ЖоанДе Йонг Люк 84' (Пепи Рикардо ( 84') Тильман Малик
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельЛэнд ТайгоСамбо ШурандиОбиспо АрмандоЛедесма РичардВан Анхольт Патрик
02 апреля. Стадион "Ван Донге и Де Роо".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Эксельсиор

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