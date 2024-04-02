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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Хави — кандидат на пост главного тренера «Аякса» слухи

02 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать
Аякс
...
Гоу Эхед Иглс
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04.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес предстоящим летом может возглавить «Аякс». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Аякс» точно сменит тренера после окончания сезона и одним из кандидатов на пост наставника является Хави. Сообщается, что в клубе даже не отрицают свою заинтересованность в услугах испанца. При этом отмечается, что сам Хави после ухода из «Барселоны» хочет провести год без тренерской работы.

Ранее сообщалось, что к Хави проявляют интерес «Ньюкасл» и «Челси».

Напомним, предстоящим летом Хави планирует покинуть пост главного тренера «Барселоны», о чем он официально заявил в конце января.

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Аякс Барселона Хави Эрнандес ещё теги

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