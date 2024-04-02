Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес предстоящим летом может возглавить «Аякс». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Аякс» точно сменит тренера после окончания сезона и одним из кандидатов на пост наставника является Хави. Сообщается, что в клубе даже не отрицают свою заинтересованность в услугах испанца. При этом отмечается, что сам Хави после ухода из «Барселоны» хочет провести год без тренерской работы.

Ранее сообщалось, что к Хави проявляют интерес «Ньюкасл» и «Челси».

Напомним, предстоящим летом Хави планирует покинуть пост главного тренера «Барселоны», о чем он официально заявил в конце января.