Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Шоне стал самым возрастным игроком, забившим ПСВ в матче Эредивизии

01 Апреля 2024 • 00:05 Комментировать
НЕК Неймеген
3:1
ПСВ

В Нидерландах проходят матчи 27-го тура Эредивизии, и начался тур с сенсации - НЕК из Неймегена обыграл фаворита и лидера чемпионата ПСВ со счетом 3:1. Один из голов забил датский ветеран Лассе Шоне, которому на сегодня 27 лет 308 дней.

Как оказалось, он стал самым возрастным игроком с 1966 года, забившим в ворота ПСВ в чемпионате Нидерландов. В 1966 году это сделал Кор ван дер Харт из «Фортуны», ему тогда было 38 лет.

Победа позволила НЕКу подняться на шестое место в турнирной таблице, а в следующем туре клуб, по иронии судьбы, сыграет как раз с «Фортуной». Это случится третьего апреля. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Нек Неймеген Лассе Шоне ещё теги

Новости по матчу

30 Марта
20:35
НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Холанн может уйти только в два клуба «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке 16-летний игрок разочаровался в «Реале»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Алмере Сити Алмере Сити
Волендам Волендам
1
1
1.52 4.40 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Апреля
00:05 · Нидерланды. Эредивизие
Шоне стал самым возрастным игроком, забившим ПСВ в матче Эредивизии
31 Марта
17:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд
15:33 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»
30 Марта
20:35 · Нидерланды. Эредивизие
НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ
29 Марта
08:20 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван'т Схип покинет «Аякс» в конце сезона
28 Марта
21:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи
04:22 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бастен не уверен в качествах Рейндерса
25 Марта
22:14 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист допустил, что Промес больше не вернётся на футбольное поле
09:47 · Нидерланды. Эредивизие
​Халилович дал совет, как не повторять его ошибки
24 Марта
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» прокомментировали отсутствие голов Угальде в «Спартаке»
12:50 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» выбрал нападающего на замену Осимхену
20 Марта
19:12 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» нацелился на вингера с ценником в 50-60 млн евро
19 Марта
15:13 · Нидерланды. Эредивизие
Вейналдум назвал клуб, куда хотел перейти летом
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника
18 Марта
00:01 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ под финальный свисток всё же вскрыл оборону «Твенте»
Все новости
Рекомендуем