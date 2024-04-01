Шоне стал самым возрастным игроком, забившим ПСВ в матче Эредивизии

В Нидерландах проходят матчи 27-го тура Эредивизии, и начался тур с сенсации - НЕК из Неймегена обыграл фаворита и лидера чемпионата ПСВ со счетом 3:1. Один из голов забил датский ветеран Лассе Шоне, которому на сегодня 27 лет 308 дней.

Как оказалось, он стал самым возрастным игроком с 1966 года, забившим в ворота ПСВ в чемпионате Нидерландов. В 1966 году это сделал Кор ван дер Харт из «Фортуны», ему тогда было 38 лет.

Победа позволила НЕКу подняться на шестое место в турнирной таблице, а в следующем туре клуб, по иронии судьбы, сыграет как раз с «Фортуной». Это случится третьего апреля.