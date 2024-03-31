«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Утрехт» и был близок к фиаско. Отман Бауссайд на второй минуте из-за штрафной открыл счет. На 32-й минуте с пенальти отличился Сэм Ламмерс - 0:2. Игор Пайшао шикарным выстрелом тут же размочил счет. А в заключительной трети всё встало на свои места. Оскар Фрауло стал автором автогола (2:2). Давид Ганцко завершил стремительную атаку «Фейеноорда», а Лео Сейер поставил точку - 4:2. Перед финальным свистком Ондржей Лингр зарядил в перекладину, но это уже не имело значения.
«Фейеноорд» до семи очков сократил отставание от лидирующего ПСВ. Соперник - восьмой.
Протокол игры
|2'Бауссайд Отман (0:1)
|32'Ламмерс Сэм (0:2)
|(1:2) Пайшао Игор36'
|(2:2) Фрауло Оскар65'
|(3:2) Ганцко Давид71'
|(4:2) Сейер Лео85'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел• 73'Белен Томас•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси 30'31' (Ниукоп Барт (31') • 49'Виффер Матс•Зерруки Рамиз55' (Стенгс Келвин (55') •Минте Янкуба80' (Уэда Аясэ (80') •Тимбер Квинтен•Пайшао Игор80' (Лингр Ондржей (80') •Хименес Сантьяго Томас80' (Сейер Лео (80')
Баркас Василис•Вестерлунн Никлас• 59'Фламинго Райан•Виргевер Ник•Эль-Каруани Суфьян•Боздоган Джан 51'72' (Лидберг Исак (72') •Фрауло Оскар82' (Блейк Адриан (82') •Тоорнстра Йенс72' (Икбал Зидан (72') •Йенсен Виктор82' (Андерсен Силас (82') •Бауссайд Отман•Ламмерс Сэм
31 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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