Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд

31 Марта 2024 • 17:40 Комментировать
Фейеноорд
4:2
Утрехт
окончен

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Утрехт» и был близок к фиаско. Отман Бауссайд на второй минуте из-за штрафной открыл счет. На 32-й минуте с пенальти отличился Сэм Ламмерс - 0:2. Игор Пайшао шикарным выстрелом тут же размочил счет. А в заключительной трети всё встало на свои места. Оскар Фрауло стал автором автогола (2:2). Давид Ганцко завершил стремительную атаку «Фейеноорда», а Лео Сейер поставил точку - 4:2. Перед финальным свистком Ондржей Лингр зарядил в перекладину, но это уже не имело значения.

«Фейеноорд» до семи очков сократил отставание от лидирующего ПСВ. Соперник - восьмой.

Протокол игры  
Фейеноорд4:2Утрехт
  2'Бауссайд Отман (0:1)
  32'Ламмерс Сэм (0:2)
(1:2) Пайшао Игор36'  
(2:2) Фрауло Оскар65'  
(3:2) Ганцко Давид71'  
(4:2) Сейер Лео85'  
Велленройтер ТимонГертрейда Лютсхарел  73'Белен ТомасГанцко ДавидХартман Квилиндси  30' 31' (Ниукоп Барт ( 31'  49') Виффер МатсЗерруки Рамиз 55' (Стенгс Келвин ( 55') Минте Янкуба 80' (Уэда Аясэ ( 80') Тимбер КвинтенПайшао Игор 80' (Лингр Ондржей ( 80') Хименес Сантьяго Томас 80' (Сейер Лео ( 80')
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносВан Сас Микки
Баркас ВасилисВестерлунн Никлас  59'Фламинго РайанВиргевер НикЭль-Каруани СуфьянБоздоган Джан  51' 72' (Лидберг Исак ( 72') Фрауло Оскар 82' (Блейк Адриан ( 82') Тоорнстра Йенс 72' (Икбал Зидан ( 72') Йенсен Виктор 82' (Андерсен Силас ( 82') Бауссайд ОтманЛаммерс Сэм
Запасные: Joshua MukehNazjir HeldВан дер Марел МаркНейхейс ТейменБрандерхорст Маттейс
31 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Фейеноорд

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
Аякс Аякс
1
3
4.20 3.70 1.78
Видео
Окончен
Твенте Твенте
Хераклес Хераклес
1
0
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Утрехт Утрехт
4
2
1.39 4.90 6.80
Видео
22 мин
Алмере Сити Алмере Сити
Волендам Волендам
0
0
1.52 4.40 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
17:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд
15:33 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»
30 Марта
20:35 · Нидерланды. Эредивизие
НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ
29 Марта
08:20 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван'т Схип покинет «Аякс» в конце сезона
28 Марта
21:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи
04:22 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бастен не уверен в качествах Рейндерса
25 Марта
22:14 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский журналист допустил, что Промес больше не вернётся на футбольное поле
09:47 · Нидерланды. Эредивизие
​Халилович дал совет, как не повторять его ошибки
24 Марта
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» прокомментировали отсутствие голов Угальде в «Спартаке»
12:50 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» выбрал нападающего на замену Осимхену
20 Марта
19:12 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» нацелился на вингера с ценником в 50-60 млн евро
19 Марта
15:13 · Нидерланды. Эредивизие
Вейналдум назвал клуб, куда хотел перейти летом
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника
18 Марта
00:01 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ под финальный свисток всё же вскрыл оборону «Твенте»
17 Марта
20:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Спарта» впервые за 15 лет не проиграла «Аяксу»
Все новости
Рекомендуем