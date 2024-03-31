«Фейеноорд» добыл волевую победу над «Утрехтом», пропустив дважды подряд

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Утрехт» и был близок к фиаско. Отман Бауссайд на второй минуте из-за штрафной открыл счет. На 32-й минуте с пенальти отличился Сэм Ламмерс - 0:2. Игор Пайшао шикарным выстрелом тут же размочил счет. А в заключительной трети всё встало на свои места. Оскар Фрауло стал автором автогола (2:2). Давид Ганцко завершил стремительную атаку «Фейеноорда», а Лео Сейер поставил точку - 4:2. Перед финальным свистком Ондржей Лингр зарядил в перекладину, но это уже не имело значения.

«Фейеноорд» до семи очков сократил отставание от лидирующего ПСВ. Соперник - восьмой.