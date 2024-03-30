НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ

Только в 27-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ потерпел первое поражение в сезоне, неудачно погостив у НЕКа. Явные лидеры этого сезона повели на 20-й минуте после удара Жоана Бакайоко с рикошетом. Это было единственное результативное попадание из двух десятков попыток. Силла Со заработал пенальти, а Лассе Шоне забил - 1:1, перерыв.

На 49-й минуте рикошет помог уже НЕКу после попытки Кадаи Сано. Вскоре Со сделал счет 3:1. Невезучий Люк де Йонг в заключительном отрезке зарядил в перекладину с игры, а с пенальти - в голкипера.

НЕК потеснил «Аякс» с пятого места, а отрыв ПСВ от ближайшего конкурента может уменьшиться до семи очков.