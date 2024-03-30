НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ

Только в 27-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ потерпел первое поражение в сезоне, неудачно погостив у НЕКа. Явные лидеры этого сезона повели на 20-й минуте после удара Жоана Бакайоко с рикошетом. Это было единственное результативное попадание из двух десятков попыток. Силла Со заработал пенальти, а Лассе Шоне забил - 1:1, перерыв.
На 49-й минуте рикошет помог уже НЕКу после попытки Кадаи Сано. Вскоре Со сделал счет 3:1. Невезучий Люк де Йонг в заключительном отрезке зарядил в перекладину с игры, а с пенальти - в голкипера.
НЕК потеснил «Аякс» с пятого места, а отрыв ПСВ от ближайшего конкурента может уменьшиться до семи очков.
Протокол игры
|20'Бакайоко Жоан (0:1)
|(1:1) Шоне Лассе43'
|(2:1) Сано Кадаи49'
|(3:1) Со Силла63'
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт54' (Перейра Брайанн (54') •Сандлер Филипп•Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин•Худемакерс Меес•Шоне Лассе63' (Ларсен Ларс Олден (63') •Гонсалес Роберто90' (Росс Матиас (90') •Сано Кадаи•Бас Юри•Со Силла
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре 10'59' (Жуниор Мауро (59') •Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй• 42'Бакайоко Жоан•Тиль Гус59' (Пепи Рикардо (59') •Лосано Ирвинг46' (Тильман Малик (46') •Де Йонг Люк
30 марта. Стадион "Гоффертштадион".
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