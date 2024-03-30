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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

НЕК нанёс первое поражение в сезоне для ПСВ

30 Марта 2024 • 20:35 Комментировать
НЕК Неймеген
3:1
ПСВ

Только в 27-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ потерпел первое поражение в сезоне, неудачно погостив у НЕКа. Явные лидеры этого сезона повели на 20-й минуте после удара Жоана Бакайоко с рикошетом. Это было единственное результативное попадание из двух десятков попыток. Силла Со заработал пенальти, а Лассе Шоне забил - 1:1, перерыв.

На 49-й минуте рикошет помог уже НЕКу после попытки Кадаи Сано. Вскоре Со сделал счет 3:1. Невезучий Люк де Йонг в заключительном отрезке зарядил в перекладину с игры, а с пенальти - в голкипера.

НЕК потеснил «Аякс» с пятого места, а отрыв ПСВ от ближайшего конкурента может уменьшиться до семи очков.

Протокол игры  
НЕК Неймеген3:1ПСВ
  20'Бакайоко Жоан (0:1)
(1:1) Шоне Лассе43'  
(2:1) Сано Кадаи49'  
(3:1) Со Силла63'  
Силлессен ЯсперВан Рой Барт 54' (Перейра Брайанн ( 54') Сандлер ФилиппНюйтинк БрэмВердонк КалвинХудемакерс МеесШоне Лассе 63' (Ларсен Ларс Олден ( 63') Гонсалес Роберто 90' (Росс Матиас ( 90') Сано КадаиБас ЮриСо Силла
Запасные: Россен НилсРуфс РобинБоргес Санчес ИвандроХансен СонтьеЯнсе Рейк
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре  10' 59' (Жуниор Мауро ( 59') Боскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен ЙердиВеерман Йоэй  42'Бакайоко ЖоанТиль Гус 59' (Пепи Рикардо ( 59') Лосано Ирвинг 46' (Тильман Малик ( 46') Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельСайбари ИсмаэльЛэнд ТайгоСамбо ШурандиОбиспо АрмандоБабади ИсаакВан Анхольт Патрик
30 марта. Стадион "Гоффертштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Нек Неймеген

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